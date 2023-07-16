Ежедневные обстрелы, отсутствие воды и угроза от ЗАЭС: как выживают жители Никопольщины

Ровно год, как Никопольский район на Днепропетровщине под почти ежедневными обстрелами – по ним бьют градами, тяжелой артиллерией, минометами и дронами. Удары россияне продолжают и днем и ночью, коварно прикрываясь Запорожской атомной станцией.

Оккупанты убили уже 43 мирных жителя, более двух сотен ранили. Разрушили и повредили четыре тысячи домов, школ и предприятий. А разрушив дамбу Каховской ГЭС, весь Никопольский район в летнюю жару оставили без воды. Однако недавно добавилась еще одна угроза – теракт на Запорожской АЭС. Несмотря на это, здесь до сих пор остаются две трети жителей.

Какие вызовы ежедневно одолевает Никопольщина, об этом говорится в сюжете ТСН.

Старая часть Никополя расположена ближе к берегу Каховского водохранилища. Через год обстрелов, здесь почти не осталось целых домов. Здесь тяжело найти людей. Разбитые дома по большей части пустуют. Потому что не прикрытая ничем береговая линия первой попадает под удар.

"Вот то, что от веранды осталось, ни одной шиферины нет, коммунальщики два дня тракторами вывозили шифер", — рассказывает местный житель Александр Кривошеев, вывезший из Никополя сына с женой.

Домой он наведывается, чтобы ухаживать за хозяйством и отцом, который отказывается уезжать. По его двору прилетало несколько раз. Последний "прилет" чуть не унес жизни всей семьи. Люди едва успели вскочить в погреб.

"18 мая на День вышиванки два сразу прилетело, один в веранду, один в сарай, сарай совсем под бабочку убрало, были здесь и ребенок и жена когда прилетело, мы все были в подвале дома", — рассказал Александр.

Еще одна военная "визитка" нынешнего Никополя – люди с бутылками, канистрами и ведрами, в которых тянут домой воду. Без нее живут уже больше месяца. Экономить научились даже дети.

Соседний Марганец также уже год подвергается обстрелам. В прошлом году здесь была одна из самых больших трагедий, когда из-за ночного обстрела погибли сразу 12 человек. Верхнего этажа дома вообще не было.

"10 августа россияне из "смерчей" накрыли центр города. Вся площадь была в воронках, десятки домов повреждены. Только уложился, как ухнуло. По диагонали этажом выше попала та фигня из русского мира", — вспоминает Владимир Медведь.

Некоторые дома уже восстановили. Однако большинство окон здесь до сих пор забиты досками, потому что в течение года тихих дней почти не было.

Им казалось, что выживать под обстрелами – самое большое испытание. Пока не прибавилось безводье. Особенно тяжело было в первые дни. Из больницы всех пациентов пришлось эвакуировать, говорится в сюжете.

"Лежащих пациентов перевезли в Днепр. Больница полностью сейчас обеспечена, идет вода, мы работаем в штатном режиме", — рассказала Людмила Фоменко, исполняющая обязанности директора Марганецкой центральной больницы.

В этом помогли благотворители, предоставившие очистную установку. Говорят, питьевую воду она может сделать даже из болотной. Мощность до 100 кубов в день. Из скважины вода поступает на очистную станцию, которая перерабатывается и становится питьевой.

За такой драгоценной питьевой водой по всему Марганцу выстраиваются очереди.

"Вот эти бомбешки, когда это лупили по нам, это был ужас, а так как-то мы пережили и то, что свет выключали, это самое страшное, очень много смертей", — говорит Ольга.

Ее сын воюет на фронте. Так что воду она возит сама. Из города, говорит, не уезжала и не уедет.

Сейчас над Никопольщиной нависла еще одна угроза – радиационная. Из-за экстремальной близости к ЗАЭС. Здесь уже провели обучение на случай теракта на атомной станции. Определили пункты эвакуации, блокпосты и порядок действий. Однако есть сомнения, что все это сработает.

"Будет очень большая проблема, потому что люди не хотят даже в войну покидать свои дома и под обстрелами находятся, это их дом, они не хотят уезжать. И такое же будет, если произойдет также катастрофа", — говорит Анатолий Деркач, секретарь Марганецкой городской советы.

Напомним, в "Нафтогазе" рассказали, возрастут ли тарифы на газ в новом отопительном сезоне.

Читайте также: