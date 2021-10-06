Ежегодно в мировом океане оседает 12 миллионов тонн пластика: датские дайверы взялись за уборку

На берегу все выловленное тщательно сортируют и сразу везут на переработку.

За пять лет они извлекли из моря десяток велосипедов, несколько тележек из супермаркета и даже безголовую статую Будды. Группа датских дайверов регулярно собирается для того, чтобы не просто нырять, а убирать морское дно. Показывать людям, что на нем и тем самым призывают сорить меньше.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Они охотники за антикладом. Каждый раз ныряют с нового места — с картами помогают экологи. И поднимают с морского дна все, чего там не должно быть. «Это не наш мусор. Это наше будущее», — говорит участница мероприятия.

Ежегодно в мировом океане оседает 12 миллионов тонн пластика. Экологи предупреждают, если ничего с этим не сделать, за двадцать лет эта цифра утроится. Над водой дайверов уже ждут друзья на байдарках. Эти тоже совмещают спорт с охраной природы — и помогают доставлять мусор на берег.

«Большинство того, что мы здесь находим — пластик ежедневного использования, одноразовые упаковки. Очень важно показать людям, что даже через тридцать лет, выброшенное остается лежать на дне», — уверяет инструктор и волонтер Хелен-Джули.

Новости мира: дайверы из Дании за 5 лет вытащили из моря кучу разного мусора

Они подружились на обучении в Австралии, всех объединило хобби, дайвинг. Там и загорелись идеей превратить любимый спорт на способ помогать крайней мере родным датским берегам. Кроме пластика — сегодняшний вылов принес немало автомобильных шин и потерянное весло.

«Как правило людям постоянно говорят, что они не должны делать. Мы стараемся это изменить. Мы не говорим людям не делайте того и другого. Мы показываем, что следует делать. И делаем это весело», — утверждает участник.

«Это капля в океане, но если мы уберем здесь — по крайней мере, этого в воде больше не будет», — убеждает товарищ.

На берегу все выловленное тщательно сортируют и сразу везут на переработку. Убрать весь мусор даже вокруг Дании дайверы не надеются, однако у них не угасает надежда вдохновить всех, кто видит, чем они занимаются — быть немного внимательнее и бережнее.

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