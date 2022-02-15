Ежегодно в Украине выявляют 1000 новых случаев онкоболезней у детей: как родителям распознать недуг

Ежегодно в Украине выявляют 1000 новых случаев онкоболезней у детей: как родителям распознать недуг

Каждый год 15 февраля проводится Международный день ребенка, больного раком.

В Украине ежегодно диагностируют около тысячи новых случаев онкологических заболеваний у детей. Наиболее распространенными онконедугами среди детей являются лейкемия (рак крови) и рак головного мозга.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко 15 февраля на брифинге к Международному дню ребенка, больного раком.

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По словам главы Минздрава, рак в детском возрасте обычно невозможно предупредить или выявить с помощью скрининга. Так же определить причины возникновения онкологических заболеваний у детей в большинстве своем невозможно.

Лишь небольшую часть онконедуг, как уточнил Виктор Ляшко, в детском возрасте вызывают факторы, связанные с окружающей средой, образом жизни, некоторыми хроническими инфекциями. Около 10% всех онкопациентов младенческого возраста имеют склонность к раку из-за генетических факторов.

В то же время, как отметил Ляшко, детская онкология – не смертный приговор, а излечимая в современных условиях болезнь. Одним из наиболее эффективных методов борьбы с этим недугом является ранняя диагностика.

Онкологические заболевания у детей часто сопровождаются симптомами, которые могут заметить не только врачи, но и члены семьи. Основные тревожные симптомы:

длительная и беспричинная потеря веса; частые головные боли, сопровождающиеся утренней рвотой; отеки, постоянные боли в костях, суставах, в области спины или в ногах; уплотнение в зоне живота, шеи, груди, таза или подмышек, увеличение лимфоузлов; появление синяков или сыпи на коже; часто повторяющиеся инфекционные заболевания; белесая полоска за зрачком в глазу ребенка; постоянная тошнота или рвота без тошноты; постоянная усталость и заметная бледность кожи; периодическое или постоянное повышение температуры без видимых причин.

"Один или несколько таких симптомов у ребенка является поводом для родителей немедленно обратиться к педиатру. Ранняя диагностика — это залог успешного лечения... Поэтому для нас раннее выявление и лечение онкологических заболеваний у детей — один из приоритетов деятельности Министерства здравоохранения и Программы медицинских гарантий.В этом году мы заложили еще больше средств на выявление и лечение онкологических болезней, а также увеличиваем тарифы, по которым Национальная служба здоровья оплачивает медицинские услуги больницам, лечащим онкобольных детей", — сказал Ляшко.

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В частности, тариф на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкозаболеваний у детей увеличился на 40% (с 90 тысяч грн в 2021 году до 128 тысяч гривен в 2022 году); на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкогематологических заболеваний (лейкемия, лимфома) на 37%: с 164 тысяч до 224 тысяч грн.

Кроме того, детям с онкологическими заболеваниями сегодня в Украине уже осуществляют трансплантацию костного мозга.

"И это полностью бесплатно для семьи больного ребенка. С начала этого года нашими врачами уже осуществлено восемь трансплантаций костного мозга детям. За 2021 год удалось сделать 77 таких трансплантаций", — заметил глава Минздрава.

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