Ежегодно в Украине выявляют 1000 новых случаев онкоболезней у детей: как родителям распознать недуг

Каждый год 15 февраля проводится Международный день ребенка, больного раком.
В Украине ежегодно диагностируют около тысячи новых случаев онкологических заболеваний у детей. Наиболее распространенными онконедугами среди детей являются лейкемия (рак крови) и рак головного мозга.
Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко 15 февраля на брифинге к Международному дню ребенка, больного раком.
По словам главы Минздрава, рак в детском возрасте обычно невозможно предупредить или выявить с помощью скрининга. Так же определить причины возникновения онкологических заболеваний у детей в большинстве своем невозможно.
Лишь небольшую часть онконедуг, как уточнил Виктор Ляшко, в детском возрасте вызывают факторы, связанные с окружающей средой, образом жизни, некоторыми хроническими инфекциями. Около 10% всех онкопациентов младенческого возраста имеют склонность к раку из-за генетических факторов.
В то же время, как отметил Ляшко, детская онкология – не смертный приговор, а излечимая в современных условиях болезнь. Одним из наиболее эффективных методов борьбы с этим недугом является ранняя диагностика.
Онкологические заболевания у детей часто сопровождаются симптомами, которые могут заметить не только врачи, но и члены семьи. Основные тревожные симптомы:
- длительная и беспричинная потеря веса;
- частые головные боли, сопровождающиеся утренней рвотой;
- отеки, постоянные боли в костях, суставах, в области спины или в ногах;
- уплотнение в зоне живота, шеи, груди, таза или подмышек, увеличение лимфоузлов;
- появление синяков или сыпи на коже;
- часто повторяющиеся инфекционные заболевания;
- белесая полоска за зрачком в глазу ребенка;
- постоянная тошнота или рвота без тошноты;
- постоянная усталость и заметная бледность кожи;
- периодическое или постоянное повышение температуры без видимых причин.
"Один или несколько таких симптомов у ребенка является поводом для родителей немедленно обратиться к педиатру. Ранняя диагностика — это залог успешного лечения... Поэтому для нас раннее выявление и лечение онкологических заболеваний у детей — один из приоритетов деятельности Министерства здравоохранения и Программы медицинских гарантий.В этом году мы заложили еще больше средств на выявление и лечение онкологических болезней, а также увеличиваем тарифы, по которым Национальная служба здоровья оплачивает медицинские услуги больницам, лечащим онкобольных детей", — сказал Ляшко.
В частности, тариф на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкозаболеваний у детей увеличился на 40% (с 90 тысяч грн в 2021 году до 128 тысяч гривен в 2022 году); на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкогематологических заболеваний (лейкемия, лимфома) на 37%: с 164 тысяч до 224 тысяч грн.
Кроме того, детям с онкологическими заболеваниями сегодня в Украине уже осуществляют трансплантацию костного мозга.
"И это полностью бесплатно для семьи больного ребенка. С начала этого года нашими врачами уже осуществлено восемь трансплантаций костного мозга детям. За 2021 год удалось сделать 77 таких трансплантаций", — заметил глава Минздрава.
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