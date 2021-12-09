"Еженедельно проходят разговоры с Вашингтоном": Ермак о том, как сотрудничают Украина и США

"Еженедельно проходят разговоры с Вашингтоном": Ермак о том, как сотрудничают Украина и США

Украинская сторона часто общается с американскими дипломатами – почти еженедельно.

В Офисе президента Украины рассказали, что Украина тесно сотрудничает с Соединенными Штатами Украины, в частности, проходят частые разговоры с американскими дипломатами.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в прямом эфире ток-шоу "Право на владу на телеканале "1+1", комментируя разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена.

По его словам, почти еженедельно представители ОПУ общаются с Джейком Салливаном, советником президента США по вопросам нацбезопасности, а также с представителями Госдепа и министрами.

"Сегодня беспрецедентное тесное сотрудничество с ними ( нашими партнерами – ред. ). Мы практически каждую неделю имеем или с ним ( Джейком Салливаном, советником президента США по вопросам нацбезопасности, – ред. ) разговор, или с представителями Госдепа. Также на постоянной связи министр иностранных дел, министр обороны. Думаю, мы сделаем все, чтобы у нас не было замороженного конфликта или замороженной ситуации, и мы действительно уверенно смотрим в завтрашний день", — сказал Ермак.

Андрей Ермак рассказал о тесном сотрудничестве Украины с США

Напомним, ранее в Офисе президента Украины заверили, что Соединенные Штаты Америки приняли для себя решение "быть активным участником мирного процесса" в урегулировании военного конфликта на Востоке Украины.

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