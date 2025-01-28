Ежесуточные убытки составляют 750 тысяч гривен! Кто отжимает одесский порт: все заблокировано своими же

Стоит ли за этим борьба с преступлениями или саботаж?

Одесский порт – стратегический центр экспорта украинского зерна – оказался под угрозой. Причиной стали затяжные и сомнительные обыски Бюро экономической безопасности (БЭБ), которые парализовали работу предприятий. Владельцы и адвокаты бьют тревогу, заявляя о незаконности действий следователей. Ежесуточные убытки составляют 750 тысяч гривен, а экономика страны теряет миллионы.

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Одесский порт – одно из ключевых логистических сердец Украины сегодня превратился в поле боя. Предприниматели жалуются на произвол БЭБ, которые вместо поиска реальных преступников парализуют работу местных предприятий. Может ли наша экономика позволить себе такую роскошь?

Многострадальный, известный наверняка на весь мир "украинский зерновой коридор" — под угрозой. Экспорт миллионов тонн зерна и поступление миллиардов гривен налогов оказались под ударом – и в этот раз не от российских захватчиков, а от отечественных силовиков.

Одесский порт/Скриншот по видео Хапуга.UA

"С 19 декабря у нас остановлена работа, к нам пришли представители ДБР и СБУ, которые просто проводят хорошо время на территории и ничего не делают", — рассказывает технический директор "Атолло Гранум" Евгений Гайдаенко.

Уже почти месяц предприятия в одесском порту остаются заложниками затяжных обысков.

"На этой территории находится имущество порядка восьми-десяти компаний, ставших заложниками незаконных следственных действий со стороны БЭБ Украины", — говорит адвокат Валерий Сниткин.

Валерий Сниткин/Скриншот по видео Хапуга.UA

Адвокаты пожимают плечами: закон позволяет проводить такие процедуры единовременно и с того момента, как следственная группа покидает территорию, обыск считается завершенным, но кто здесь считал? И это, несмотря на то, что только за 2024 год эти компании уплатили 25 млн гривен прямых налогов и 47 млн грн косвенных налогов, из которых 70% также поступают в государственный бюджет. И, несмотря на упреки со стороны БЭБ, никакой задолженности перед бюджетом у них нет, о чем свидетельствуют официальные документы по налоговой.

Предприятия, ежегодно наполняющие казну десятками миллионов, сегодня вместо работы считают убытки и ждут, пока обыски закончатся.

“С 19 числа на территории проходят следственные действия. Сотрудники БЭБ и СБУ блокируют работу предприятия, следственные действия не проводят. На данный момент на территории предприятия находится один работник СБУ, работать не позволяют", – говорит директор ООО "Зерновой порт" Евгений Мандриченко.

Детективы каждое утро прибывают на место проведения обыска, где зачитывают решение о необходимости "возобновления следственного действия", а вечером того же дня объявляют их "остановку". Чтобы лучше понять ситуацию, мы отправились в офис одной из этих компаний. Там нас встретила целая делегация из собравшихся руководителей и адвокатов, чтобы подробно объяснить свою позицию.

Все они в один голос уверяют – предприятие работает законно.

“Это большая территория, здесь работает около 600 человек и сегодня они не могут выходить на работу и осуществлять свою профессиональную деятельность. Я не буду давить на жалость и говорить, что они не могут кормить свои семьи, пока вопрос так остро не стоит. Но 20 дней у нас заблокированы предприятия, не осуществляющие хозяйственную деятельность. Соответственно вопрос, когда мы перестанем платить зарплаты и налоги – это вопрос одной-двух недель”, – говорит директор ООО “Аттолло Гранум” Александр Павленко.

Стоит отметить, что под видом обысков БЭБ заблокировали не только деятельность компаний, но и агропромышленную продукцию третьих лиц, вообще не имеющих отношения к уголовному производству. При этом в определении суда идет речь об обыске, но нет ни слова об аресте имущества, которое фактически происходит.

Работники Бюро экономической безопасности – те, кто должен ловить крупных рыб в коррупционных водах, но зависают в TikTok, устраивая марафоны сна прямо во время обысков.

Камеры наблюдений в офисах компаний бесстрастно фиксируют "досуг" оперативников — те принесли раскладные кровати, спят или часами сидят в телефонах. Странные какие-либо следственные действия, иронизируют сотрудники портовых компаний.

“Проведение следственного действия – это активное действие, но, как вы видите, кроме одного работника СБУ, который сидит на этой территории, я извиняюсь, здесь следователь проводится в два вида, как мы видим – это обзор тиктока и осмотр ютуба. К сожалению, какой-либо другой обзор их не интересует”, – говорит адвокат Валерий Сниткин.

Александр Павленко/Скриншот по видео Хапуга.UA

Борьба с экономическими преступлениями в одесском порту действительно очень утомительное занятие. Убедиться в этом мы смогли и сами, посетив одно из помещений зернового порта посреди рабочего дня, где почти засыпал один-единственный сотрудник СБУ. Более того, на территории, где должны активно проводиться обыски, не было даже следователя, убеждают адвокаты.

“Те интересующие их помещения они просто не осматривают. Это парадокс, но мы настаиваем на проведении обысков и, наконец, на окончании следственного действия. Потому что, как мы видим, здесь они не проводятся, здесь проводятся действия по саботажу и блокированию деятельности предприятия”, – говорит адвокат Валерий Сниткин.

По словам директоров, это уже не первые подобные обыски, которые проходят на этих предприятиях, похожая ситуация была и в этом году.

“Обыски у нас не прекращаются, они были не только в прошлом году, но и позапрошлом тоже. И БЭБ те же, следователи те же, люди. С периодичностью 3-4 месяца они появляются у нас на предприятии и производят обыски. Поэтому когда они 20 дней подряд не могут определить остатки на предприятии, но если я не ошибаюсь, 1.5 года назад они это сделали за 5 часов ночью, то из этого можем сделать вывод, что именно они преследуют”, – говорит директор ООО “Аттолло Гранум” Александр Павленко.

Адвокат объясняет – проведение обысков в таком виде просто незаконно, ведь затягивание обысков на несколько недель – это прямое нарушение норм уголовного процессуального кодекса – следственная группа не имеет права постоянно возвращаться.

“Как вы видите, протокол не закрыт и обыск не закрыт. Определение, которое предоставило разрешение на проведение обыска, четко в последнем пункте отметило, что постановление дает разрешение на проведение обыска только один раз. Если следователь зашел на эту территорию, провел какие-то действия и вышел, он использовал свою возможность для проведения обыска. А как вы видите, я могу вам предоставить для осмотра территорию, в два часа в будний день следователя нет во время проведения обыска, он отсутствует”, – рассказывает адвокат Валерий Сниткин.

Представители предприятий обратились ко всем возможным органам, которые могли бы разобраться в действиях БЭБ. Жалобы полетели в Офис Президента, Офис Генерального прокурора, Государственное бюро расследований и Совет по поддержке предпринимательства Украины.

Результат – абсолютная тишина.

Доведенные до отчаяния блокировкой работы и полным игнорированием со стороны властных органов представители этих компаний решили даже организовать пресс-конференцию, чтобы публично заявить о произволе.

“С начала военной агрессии РФ примерно год мы работали и отгружали зерновые и масличные культуры на экспорт. В прошлом году ни дня не останавливали работу предприятия и работали в условиях военного положения. А сейчас мы уже не работаем 22 дня, но блокируют нас не российские военные суда или российская армия, а наш родной БЭБ. Из-за блокирования нашей деятельности остановлен важный для наших стран экспорт зерновой продукции, не поступают поступления валютной выручки для нашего государства, которое сейчас в ней очень нуждается”, – заявил директор предприятия Александр Павленко.

Наша редакция, чтобы разобраться в этой загадочной ситуации, также направила официальные запросы с просьбой объяснить действия БЭБ.

Угадайте, что мы получили в ответ? Ничего. Только красноречивое молчание, которое, возможно, означает: "Мы заняты. В TikTok сейчас новый тренд.”

Обыски проводятся в первую очередь силами одесских БЭБовцев, поэтому мы решили обратиться за ответом в местное управление БЭБ, чтобы услышать их версию событий. Однако даже порог их офиса мы не смогли перешагнуть – нас просто не пустили внутрь.

По телефону нам лаконично сообщили, что никаких запросов от нас они, якобы, не получали.

Чтобы услышать позицию от следователей, мы отправились в одесский порт, где продолжаются затяжные обыски. Надеялись увидеть работу в действии, но вышла несколько другая история. На наши попытки пообщаться со следователями, один из них по телефону заявил, что общаться с журналистами нет желания. Причина? Он, по его словам, "очень занят следственными действиями".

У порта нас встретили возмущенные работники предприятий, которые не могут выполнять свои обязанности, поскольку работа фактически заблокирована.

Одесский порт/Скриншот по видео Хапуга.UA

“С 19 декабря у нас остановлена работа, к нам пришли представители ДБР и СБУ, которые просто проводят хорошо время на территории и ничего не делают. Зашли они делать типа обыск, но никаких следственных действий по обыску они не проводят. Открывают протокол, закрывают протокол и домой на ночное время. Они оставляют на пульте управления своего человека, который смотрит, чтобы мы ничего не запускали, никакой работы, чтобы не проходило”, – говорит технический директор “Атолло Гранум” Евгений Гайдаенко.

Ситуация становится еще интереснее, если вспомнить недавние обвинения против Александра Ткачука – руководителя детективов БЭБ, в адрес которого было немало упреков. Его связывали с блокированием расследований вокруг Львовской табачной фабрики, тогда детективы заявили о давлении и препятствии следственным действиям со стороны Ткачука.

И что еще больше привлекает внимание – Ткачука связывали с нелегальными схемами экспорта зерна через тот же одесский порт.

Иронично, не правда ли? Снова Одесса, снова зерно и снова БЭБ. Похоже, что эта история уже стала новым трендом.

В таких условиях неудивительно, что предприятиям в порту приписывают очередные нарушения. На этот раз речь идет об умышленном занижении цен на услуги и уклонении от уплаты налогов на общую сумму 30 млн грн.

Но если верить документации, предоставленной нам адвокатами, перед налоговой компании чистые.

По словам директора "Атолло-гранум", за время блокировки работы, ежесуточные убытки предприятия составляют более 750 тысяч гривен.

Ситуация выглядит более чем абсурдно. Действия сотрудников БЭБ напоминают не профессиональное расследование, а плохо срежиссированное представление, где сценарий писали на колене. И теперь вопрос: сколько еще продлится этот фарс? Ведь суд принял новое определение и продлил обыски до третьего февраля.

"Что именно они преследуют? – Остановку работы предприятий. Это такой способ шантажа, я так считаю, это мое собственное мнение. Я считаю, что в 21 веке такой мощный орган, как БЭБ, может за несколько дней провести полную инвентаризацию не только моего предприятия, но вообще всего порта”, – говорит директор ООО “Аттолло Гранум” Александр Павленко.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: КТО ОТЖИМАЕТ ОДЕССКИЙ ПОРТ? ВСЕ ЗАБЛОКОВАНО СВОИМИ ЖЕ! ВОТ ЭТО ТАК ПОВОРОТ! Хапуга.UA

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