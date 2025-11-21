ФАБ-500 по спальному району: пятеро погибших и десять раненых в Запорожье после удара авиабомбой

Последствия атаки по Запорожью / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Реклама

Пятеро погибших и уже десять раненых — таковы последствия удара, который россияне нанесли по Запорожью накануне вечером. На обычный спальный район на окраине города около 22:00 враг сбросил полутонную авиабомбу (ФАБ-500).

Удар произошел возле коммунального рынка. Пять человек, которые просто шли по улице или ждали автобус, погибли на месте, еще десять получили ранения.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН Дарья Назарова.

Реклама

Масштабные разрушения и «минута спасла жизнь»

На месте попадания сразу вспыхнул сильный пожар, над ликвидацией которого работали все экстренные службы. Сейчас владельцы разбитых магазинов и коммунальщики наводят порядок.

«Позабирали кассу, часть товара, фактически все сгорело, все внутри. Конечно, большие убытки, однако все живы. Если бы на два часа раньше… все же заведения работали», — рассказывает Елена, работница одного из кафе, отмечая, что удар мог унести гораздо больше жизней.

Авиабомба разрушила около десяти магазинов, остановки. Ударной волной повреждены многоэтажки напротив: там повылетали окна и разбило балконы.

«Ждали же, когда включат свет и сели в кресло, а тут буквально через минут 10 в этот момент взрыв, повылетали окна. Я на втором этаже. Кухня, спальня, балкон — все выскочило. Тут пожар, все это горело», — вспоминает пострадавший Виктор, житель дома напротив.

Реклама

Состояние раненых

Сейчас врачи борются за жизнь самого тяжелого пациента — он находится в критическом состоянии. Среди пострадавших есть 17-летний подросток.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ПОЛТОННАЯ АВИАБОМБА упала посреди Запорожья! Погибшие, раненые, разрушения!