"Фабрика смерти" шокировала мир: что известно о самой жестокой застенке Сирии

Самая жестокая тюрьма Сирии, считавшаяся наиболее закрытой для всего мира, впервые за свое существование стала открытым объектом для масштабного международного расследования. "Седная" получила репутацию места массовых казней, пыток и бесчеловечного отношения к заключенным. Мировые правозащитные организации называют ее "фабрикой смерти", а свидетельства узников всколыхнули весь мир. Что известно об этом жутком месте – читайте дальше в эксклюзиве ТСН.ua.

Тысячи сирийцев искали своих родственников

Тысячи заключенных вышли из одного из самых страшных застенков мира после падения режима диктатора Асада. Множество семей бегали по темным коридорам и скрытым камерам в лабиринтах в поисках близких, задержанных во время акций протестов, или просто за выражение недовольства сирийскому диктатору.

Внутри одиночных камер на бетонном полу была вода и грязь. Каждый имел металлическую миску для еды. Вокруг валялись экскременты.

Люди, которые обыскивали тюрьму, перебирали выброшенные документы и спрашивали бывших узников, знают ли они маршруты на другие этажи, в то время как другие разрушали стены или сверлили пол, ища скрытые камеры. Сами сирийцы заявили, что "пролившаяся здесь кровь не может так просто течь", и требуют привлечения виновных к ответственности.

По словам правозащитных групп, немногие заключенные надеялись выйти живыми из сирийской тюрьмы Седная – места, где обычные пытки и бесчеловечные условия жизни направлены на то, чтобы сломать надежду и достоинство заключенных. Репортеры Guardian увидели надписи, выцарапанные на стенах камер: поскольку заключенным нельзя было разговаривать, они писали. В частности, одна надпись свидетельствует о смерти товарища.

Символ оппозиции Сирии

Этот человек отнюдь не единственный, кто провел за решеткой полжизни. Рагид аль-Татари, бывший сирийский военный пилот, стал символом жестокой системы подавления, существовавшей при режиме Асада.

В 1980 году он был арестован за отказ участвовать в бомбардировке города Хама во время подавления антиправительственных выступлений. Несмотря на то, что его обвинения в неповиновении были сняты, в следующем году аль-Татари снова задержали и провел более 40 лет в тюрьме без справедливого судебного разбирательства. В течение этих десятилетий его перемещали между разными тюрьмами, включая печально известную тюрьму Седная, известную пытками и издевательствами над заключенными.

Его история является символом десятков тысяч сирийцев, пострадавших от насильственных исчезновений и произвольных арестов, осуществляемых сирийским режимом для подавления инакомыслия. Он также повлиял на жизнь многих других заключенных, которые встречались с ним на протяжении лет заключения и с приятными воспоминаниями помнят его хороший характер и твердые принципы.

Рагид аль-Татари не имел возможности наблюдать, как рос его сын, которого он видел всего несколько раз за всю жизнь. Его случай стал ключевым в кампаниях за освобождение политических заключенных, поддерживаемых сирийскими правозащитниками и международным сообществом.

Когда тюрьму открыли повстанцы, Рагид аль-Татари вышел оттуда уже пожилым человеком. А сирийские СМИ написали, что Рагид представляет всех сирийцев, прошедших через это испытание. Его дело – это страдание сирийского народа, потеря и разлука семей, лишенных возможности видеться годами. Он прошел жестокие пытки, но дух его не был сломлен.

Еще один человек, которого уволили из Седнаи после падения режима Асада – Усама Башир Батайне, гражданин Иордании. Он был арестован в 1986 г., когда приехал в Сирию, чтобы стать студентом. Сегодня он воссоединился со своей семьей после 38 лет в тюрьме Седная. Сама находится в ужасном физическом и психологическом состоянии и страдает от потери памяти.

Человек с кодовым именем "Цезарь"

Тюрьма Седная была открыта в 1980-х годах примерно в 30 км к северу от столицы Дамаска при президентстве Хафеза аль-Асада, отца Башара Асада. На протяжении многих лет тюрьма была местом пыток и массовых казней.

Комплекс состоит, по меньшей мере, из четырех подземных этажей, где заключенным трудно дышать из-за отсутствия вентиляции в заведении. "Человеческая бойня", как стала называться Седная, сначала была разоблачена из-за репрессий и издевательств над заключенными в 2008 году, а затем в 2011 году после начала гражданской войны.

В 2014 году масштабы жестокого обращения в тюрьме были раскрыты еще больше благодаря мужчине на кодовое имя "Цезарь", которому удалось покинуть Сирию. На фотографиях Цезаря видны следы голода, жестокого избиения, удушения и других форм пыток и убийств.

Мужчина заявил, что "знает место по фотографиям камень за камнем, кирпичик за кирпичом, потому что жил там 24 часа в сутки. И ему самому пришлось нести тела. Тела убитых также были пронумерованы. Он сказал, что лично был свидетелем того, как офицеры хранили тела в гараже, а работники больницы несколько раз "обрабатывали" и фотографировали тела.

Сам Асад в 2015 году прокомментировал это следующим образом: "Можно принести фотографии кого-либо и сказать, что это пытки. Нет ни одной проверки ни одного из этих доказательств, поэтому все обвинения без доказательств".

Пытки в Седнае

Ассоциация задержанных и пропавших без вести в 2019 году опросила 400 бывших узников Седнаи и опубликовала шокирующий отчет: 90% заключенных сказали, что они подверглись как психологическим, так и физическим пыткам. Правозащитники определили 24 типа психологических пыток, включавших имитацию казней, принуждение наблюдать за пытками других заключенных и угрозы семьям заключенных.

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Каждый опрошенный бывший заключенный сообщил, что его избивали дубинками в Седнае. В общей сложности было обнаружено 20 форм пыток, которые часто приводили к смерти узников. Почти все сообщили, что их избивали кнутом, а также подвешивали за руки, пытали электрическим током, применяли "немецкое кресло", когда узников привязывают вокруг стула под давлением.

Сексуальное насилие также значительно возросло при режиме Асада: около трети задержанных признались, что подверглись такой форме пыток в Седнае. В докладе также отмечено, что только 5% прошли через судебные процессы согласно Уголовному кодексу Сирии, а 96% не были проинформированы о своих тюремных приговорах во время судебных процессов, которые зачастую продолжались всего несколько минут.

Некоторые отчеты предполагают, что с начала войны 2011 года в тюрьмах режима могли "исчезнуть" около 100 000 сирийцев. Некоторые люди рассказывали, что их арестовали вместо находившегося в государственном розыске родственника или просто за то, что они члены семьи разыскиваемого лица. В январе 2021 Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что около 30 000 человек убили тюремщики по приказу режима.

Среди самых ужасных историй – история Омара аль-Шогре, который был арестован в возрасте 17 лет и провел 10 месяцев за решеткой в Седнае. Шогре сказал, что заключенные сталкиваются с реальностью "либо умереть, либо убить другого человека".

По его словам, тюремные охранники спрашивали у заключенных, есть ли у них друзья, или родственники в тюрьме, и давали "выбор" – либо убить одного из них, либо быть убитыми. Он также описал, что заключенные "жили так, как будто это последние пять секунд их жизни", поскольку им никогда ничего не говорили, и они просто "сидели в ожидании наказания".

Среди самых жестоких методов пыток, применявшихся в тюрьме, был "летучий ковер", когда узников привязывали лицом кверху на складную доску, а затем один ее конец подводили к другому. Или "шина", когда человека заставляли сесть в автомобильную шину, прижимая лоб к коленям или лодыжкам, и били. Многих заключенных перед казнью определенное время подвергали пыткам, в частности, лишали пищи, воды, медицинской помощи.

В течение многих лет сирийские власти отрицали многочисленные обвинения в жестоком обращении в тюрьме. Правительство Асада также отказывалось предоставлять информацию о безосновательно задержанных и классифицировало их как пропавших без вести. После объявления пропавшими, такие люди больше не находились под защитой закона.

После падения режима Асада соцсети облетели фото тюрьмы, на которых видны окровавленные веревки, на которых вешали узников, зажимы для кроватей и железные прессы для тел, демонстрирующие некоторые из многих ужасающих способов пыток сирийских узников. Они явно не доедали, другие не могли ответить на элементарные вопросы о себе, поскольку большую часть своей жизни провели в тюрьме.

На ужасающие фотографии из тюрьмы Седная также отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что режим Асада в течение десятилетий держался исключительно на насилии. И именно таковы все режимы, которые поддерживает Путин.

Глава государства добавил, что мы видели такие же тюрьмы, застенки, неописуемое насилие, унижение, избиение, пытки, изнасилование и другие преступления на нашей территории в каждом населенном пункте, оккупированном российскими захватчиками. Такие диктаторы как Асад не могут выжить без таких диктаторов, как Путин. И Путин постарается отомстить за падение Асада, добавил он.

Сирия является участником ключевых международных договоров, которые запрещают пытки при любых обстоятельствах, даже при признанном чрезвычайном положении, и требуют расследования и судебного преследования виновных в пытках. Когда пытки совершаются в рамках широкомасштабного или систематического нападения на гражданское население (т.е. как государственная политика), они являются преступлением против человечности в соответствии с международным обычным правом и Римским уставом Международного уголовного суда. Верим, что однажды все преступники будут наказаны и привлечены к ответственности.

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