Факел посреди улицы: в Харькове на ходу загорелся грузовик

Причина пожара устанавливается, пострадавших нет.
В спальном районе Харькова во время движения задымился и вспыхнул грузовик. Пламя стремительно охватило кабину, а дальше перекинулось на кузов.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 22 июля.
Обошлось без пострадавших. Водитель успел вовремя затормозить и выскочить из салона. Бросился с огнетушителем сбивать огонь, впрочем безуспешно.
За считанные минуты на место приехали две пожарные машины. Спасатели обильно заливали горящий "КАМАЗ" водой и пеной.
Пожар тушили более получаса, но спасти сам грузовик не удалось.
Причины возгорания еще устанавливают.
Напомним, в Луцке легковушка вспыхнула прямо в гараже в частном хозяйстве.