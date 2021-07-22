Факел посреди улицы: в Харькове на ходу загорелся грузовик

Факел посреди улицы: в Харькове на ходу загорелся грузовик

Причина пожара устанавливается, пострадавших нет.

В спальном районе Харькова во время движения задымился и вспыхнул грузовик. Пламя стремительно охватило кабину, а дальше перекинулось на кузов.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 22 июля.

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Обошлось без пострадавших. Водитель успел вовремя затормозить и выскочить из салона. Бросился с огнетушителем сбивать огонь, впрочем безуспешно.

За считанные минуты на место приехали две пожарные машины. Спасатели обильно заливали горящий "КАМАЗ" водой и пеной.

Пожар тушили более получаса, но спасти сам грузовик не удалось.

Причины возгорания еще устанавливают.

Новости Украины: в Харькове на ходу задымился и загорелся грузовик

Напомним, в Луцке легковушка вспыхнула прямо в гараже в частном хозяйстве.

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