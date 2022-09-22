"Фактически смертники": эксперт рассказал, на какие направления Путин может бросить 300 тысяч мобилизованных

Мобилизированные россияне не будут обязательно пополнять именно передовые подразделения.

Об этом в интервью ТСН.ua заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Первый этап – это будет затыкание дыр. Первых отмобилизованных будут бросать сразу на фронт на все направления. Они будут пытаться усилить те части, которые сегодня воюют на переднем крае. Они будут восполнять текущие потери и на правом берегу Днепра, и на запорожское направление, и на Донецк, и на харьковское направление. Первая волна мобилизации будет самой плохой для тех, кого отмобилизуют, и это будут фактически смертники. Почему? Потому что их никто не будет кормить. Ну, может, минимум неделю, чтобы напомнить им общие навыки, и бросят сюда для затыкания дыр. Они вольются в эти воюющие подразделения. Ну, а что будет дальше, вы же понимаете, особенно в российской армии, где царит в основном дедовщина и неуставные взаимоотношения, что будут делать с молодыми. И они будут нести наибольшие потери. Это будет судьба этих людей. Сажать их на какую-то технику или вооружение, думаю, вряд ли это будет. В первую волну точно нет, потому что их не успеют подготовить", — сказал он.

Чуть лучше ситуация будет уже во второй волне отмобилизованных, считает Жданов.

"Возможно, им дадут немного времени на обучение. Первая волна может появиться на линии фронта где-то через месяц, не раньше. А уже вторая волна – не раньше нового года", — добавил он.

Напомним, в британской разведке заявили, что российский диктатор Владимир Путин идет на значительный политический риск в надежде собрать 300 тысяч военных для войны в Украине. Мобилизация в России столкнется с логистическими и административными трудностями, а собранные войска не будут боеспособными еще в течение нескольких месяцев.

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