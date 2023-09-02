Фальсификат СССР: в Черновцах демонтировали захоронения под советским монументом – останков не обнаружили

В Черновцах был демонтирован памятник советским офицерам, однако в могиле не обнаружили останков тел.

В Черновцах на днях демонтировали памятник советским офицерам. Специалисты искали останки, чтобы перезахоронить их на местном кладбище. Согласно архивным документам, на месте, где стоял постамент, были захоронены по меньшей мере шесть военных, два из которых генералы. Однако во время работ оказалось, что могилы – пустые.

Об этом говорится в сюжете ТСН корреспондентки Виктории Танасийчук.

Во времена СССР именно здесь – в самом большом парке отдыха в центре Черновцов на 9 мая проходили торжества с привлечением школьников всего города. Памятник советскому генералу Боброву стоял более полувека среди аттракционов и прогулочных зон. Согласно архивам, здесь похоронены еще несколько офицеров.

Демонтировать мемориал и перезахоронить останки на территории кладбища в мэрии решили еще в прошлом году, однако долго ждали разрешений и документов на эксгумацию.

Экскаватор несколько часов рыл землю, специалисты тщательно проверяли каждый клочок территории под советским монументом.

В паспорте памятника, который специалисты нашли в архиве, указано, что здесь похоронены шесть офицеров, среди них генералы – Волошин и Бобров. Эти два героя советского союза были активными борцами с национально-освободительным движением в Украине.

"Подавляли ненавидевшие Украину украинское движение. Их было здесь похоронено для того, чтобы показать, что население чтит и помнит освободителей и якобы готово простить все эти преступления. Во времена СССР монументы в честь так называемых освободителей в зонах отдыха устанавливали везде", – рассказал кандидат исторических наук Назарий Христан.

По словам историка, с 1945 года был начат массовый всесоюзный тренд чествования советских воинов.

"Населению массово присваивалось мнение, что Советский союз – это исключительно об освобождении. Совершенно недопустимо сейчас в главном парке города Черновцов держать могилу тех, кто в свое время подавлял украинскую идею", – говорит Христан.

Местные жители полностью поддержали идею перенести останки на кладбище.

"Считаю, что правильно. Это советское наше прошлое. Надо, чтобы наших героев прославляли", – говорит местная жительница.

Работы по демонтажу монумента продолжались весь день, однако могилы оказались фикцией, останков тел специалисты так и не нашли. Говорят – не удивлены.

"Все мы знаем о том, какие советские документы в своей основе были: фальсификат на фальсификате", – прокомментировал кандидат исторических наук Назарий Христан.

Вместо коммунистической пропаганды в парке обустроят новое современное пространство с зонами для отдыха и детей.

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