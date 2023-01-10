"Фантастические планы Кремля": защитники границы с Беларусью высказались о возможном наступлении

По данным Генштаба, на территории Беларуси сейчас находится от 10 до 30 тысяч мобилизованных россиян, которые там тренируются.

Для наступления с Северной границы Украины у врага недостаточно сил, так данные украинской разведки. Сейчас на территории Беларуси тренируются, по разным данным, в среднем до 30 тысяч российских мобилизованных, но у наших сил обороны более предпочтительное. Украинские армейцы не прекращают возводить линию обороны и не выпускают из-под пристального глаза врага по ту сторону границы, говорится в ТСН.

“Ждем, если они пойдут, будем отбивать колонны. Я не думаю, что они здесь далеко зайдут, мы уже успели подготовиться”, — говорят военные.

Четыре основных пути сообщения с Беларусью и две сотни общей границы - все это теперь превратилось в сплошную линию обороны, созданной украинской армией.

На обочине дорог, ведущих в пограничную зону лучше не съезжать, все заминировано, о чем свидетельствуют таблички на каждом метре. Чуть дальше изгородь из частокола и колючей проволоки. Еще одна линия обороны в случае наступления с Севера на Волынь.

В пункте управления полетами, так свой подземный кабинет называет командир на псевдо "Шутрман" КПВВ как на ладони, все что там помогают видеть камеры. Но кажется сейчас на белорусских рубежах ни души. “Последние дни там оживления были. Сейчас там тишина и покой. Видите ли, всю границу мы наблюдаем. Нет сейчас такой угрозы», – говорит он.

В Вооруженных силах рассматривают четыре возможных варианта наступления на этом участке, если Россия снова захочет открыть северный фронт – это Ровенской АЭС, город Ковель, Сарны или Коростень. Но украинские бойцы такие планы Кремля называют фантастическими, но учений не прекращают в максимальной близости от границы, чтобы по ту его сторону не расслаблялись.

К тому же волынские леса – не лучший путь для военной техники. Болотная местность – естественная преграда для вражеской пехоты. Даже наша, патрулирующая границу, вязнет в воде. Река разлилась и создала естественные инженерные заграждения, превратила поля в сплошные болота, в которых увязнет даже танк.

По данным Генштаба, на территории Беларуси сейчас находится от 10 до 30 тысяч мобилизованных россиян, которые там тренируются. Для наступательных действий нужно едва ли не вдвое больше, говорю армейцы. Заявления о вероятной атаке пока выглядят как игра на нервах. “Они подходят и хотят показать, будто здесь что-то есть, чтобы мы отсюда не ушли. Понимаете? Чтобы нас не бросили на восток нашим помогать. Они делают такие маневры, чтобы мы здесь оставались”, — уверены бойцы.

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