«Фантомы» на дорогах Киева: как они работают и как будут штрафовать водителей-нарушителей

Автомобили-«фантомы»

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«Фантомы» уже вышли на патрулирование в Киеве. Это специально оборудованные полицейские автомобили, которые прямо в общем транспортном потоке будут фиксировать нарушения ПДД и оформлять их документально.

Принцип действия оборудования «Фантому» схож с привычными всем стационарными камерами автофиксации, однако такая система будет работать непосредственно во время движения. Камеры, расположенные под лобовым и задним стеклом, будут фиксировать нарушителей, движущихся в обоих направлениях — как навстречу, так и в полосах, по которым курсирует спецтранспорт.

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Уведомления о зафиксированных нарушениях будут приходить водителям в привычном порядке — через приложение «Дия» или в личный кабинет водителя.

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Об этом говорится в репортаже ТСН.

Как работает «Фантом» и когда полиция будет останавливать автомобили

Применение данного постановления будет осуществляться в тех случаях, когда нарушение не является грубым или вопиющим. Однако если экипаж заметит водителя, создавшего аварийную ситуацию или, например, промчавшегося на красный свет светофора, — спецполицейские будут действовать как обычный патрульный экипаж и останавливать транспортное средство на месте.

Пока что «Фантомы» будут фиксировать только превышение допустимой скорости. Однако со временем интеллектуальные системы научатся распознавать и другие нарушения ПДД, такие как:

проезд на запрещающий красный сигнал светофора;

движение по полосе общественного транспорта;

другие грубые нарушения правил.

Причины возобновления проекта и профилактический эффект

Проект «Фантом» впервые заработал ещё в 2021 году. Тогда такие незаметные патрульные экипажи успели проехать по улицам Киева всего лишь в течение одного месяца, преодолевая за день от 200 до 500 километров. За этот короткий период камеры зафиксировали более 26 тысяч нарушений. Однако из-за начала полномасштабной войны проект временно свернули.

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Теперь патрулирование возобновили — в том числе из-за серии громких ДТП, произошедших в последние месяцы.

«„Фантом“ призван поддерживать и повышать безопасность дорожного движения и оказывает значительный профилактический эффект. Ведь само наличие „Фантома“, а также знание и осознание водителями того факта, что в любоймомент может появиться автомобиль „Фантом“ и зафиксировать возможное нарушение, оказывает значительный превентивный эффект и создает дополнительный рычаг для предотвращения правонарушений», — отмечают в правоохранительных органах.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Полутонная бомба на Славянск и удары по Киевской области! Анапа в огне | ТСН 14:00 31 августа

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