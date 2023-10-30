Фашистская Россия: погромы в аэропорту Махачкалы – только начало, и почему дело не только в войне Израиля против ХАМАС

В воскресенье вечером, 29 октября, до 1,5 тыс. разъяренных местных дагестанцев, некоторые были с флагами Палестины, захватили аэропорт Махачкалы в поисках евреев, якобы прилетевших из Израиля. Протестующие ворвались в таможенно-пограничную зону аэродрома и даже выбежали на взлетно-посадочную полосу.

Конечно, евреев в аэропорту разъяренная толпа не нашла, а кадры, как один из мужчин заглядывает даже в двигатель самолета, будто там кто-то может прятаться, облетели СМИ, став поводом для многочисленных мемов. Пассажирам прилетевшего из Дубая рейса пришлось сидеть в самолете более 5 часов, пока аэродром не зачистили от протестующих. Пассажиры автобуса, ехавшего из аэропорта Махачкалы, даже показывали толпе свои паспорта, а одна женщина сказала, что была в Израиле с детьми на лечении из-за, очевидно, "прекрасной" российской медицины. А в "настоящем" самолете из Тель-Авива было аж четыре гражданина Израиля, все остальные – россияне.

К утру понедельника, 30 октября, задержаны 60 человек, пострадали 9 правоохранителей, двое из них в больнице. Травмы получили более 20 человек. Аэродром полноценно возобновит свою работу лишь через несколько дней. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "прощения не будет никому", обвинив во всем "предателей и бандеровцев". МИД Израиля и лично Беньямин Нетаньяху призвали Москву обеспечить безопасность евреев на территории России. Но проблема, как оказалось, гораздо глубже.

О чем действительно сигнализируют события в Махачкале, читайте в материале ТСН.ua.

Антисемитизм не является новым явлением для России. Он активно культивировался в СССР после Второй мировой войны рядом с шовинизмом. После развала "совка" Москва так и не присоединилась к Международному дню памяти жертв Холокоста, а российская пропаганда использовала эту тему скорее для усиления нарратива о "героизме" Красной армии. Нельзя сказать, что опытные израильские политики, такие как Беньямин Нетаньяху, об этом не знали. Однако во время парламентской предвыборной кампании в Израиле осенью прошлого года Биби даже разместил по стране свои борды с Путиным, считая, что Кремль оказывает влияние на Сирию и репатриантов из России.

Однако 7 октября, когда боевики ХАМАСа совершили свое кровавое нападение на Израиль, а Россия уже открыто встала на сторону этих террористов, маски были частично сброшены. Особенно после первого заграничного визита членов политбюро ХАМАСа именно в Москву на прошлой неделе. Официально – для встреч с российскими дипломатами. Однако неофициально они могли встречаться с самым высоким российским политическим и военным руководством. Израиль выразил решительный протест и даже вызвал российского посла на ковер. Однако официальной позиции Москвы это не изменило: в Кремле заявили, что они должны поддерживать контакты со всеми сторонами конфликта.

Для украинцев нет ничего удивительного в том, что террористическое государство поддерживает террористов ХАМАС. Однако для самой России ее укорененный антисемитизм и шовинизм может быть как раз бомбой замедленного действия. Возможно дальнейшее развитие событий вокруг Махачкалы и докажет обратное, однако на сегодняшний день можно сказать, что 29 октября российская вертикаль и пропаганда вели себя довольно растерянно. Их действия напоминали их же ступор во время "марша" Пригожина в июне этого года, когда "вагнеровцы" остановились в 200 км от Москвы.

Кто в лес – кто за дровами. Именно так можно описать действия центральных российских властей вечером 29 октября. Одни российские паблики писали, что толпа, захватившая аэропорт в Махачкале, вроде бы координировалась одним Telegram-каналом, связанным с Украиной. Другие приписывали произошедшее напрямую Владимиру Зеленскому, который на платформе Х очень правильно дописал, что "это часть массово распространенной в России культуры ненависти к другим народам, которую пропагандируют государственное телевидение, эксперты и власть".

Действительно, президент Украины прав. Только за последний год российское руководство сделало ряд оскорбительных заявлений в адрес евреев. Например, министр иностранных дел Сергей Лавров в январе этого года сравнил США и поддерживающих Украину европейских союзников с действиями Гитлера против евреев, приравнивая последних к россиянам. А в июне этого года уже лично Путин назвал Зеленского "позором еврейского народа", апеллируя к "неонацистам – последователям Гитлера" в Украине.

Призрачные неонацисты или фашисты в Украине – это не что-нибудь новое для российской пропаганды. Москва активно использует этот тезис, чтобы сравнить захватнические действия своей армии с годами Второй мировой, апеллируя к тезису "вставай страна огромная". Однако в случае с Махачкалой интересно еще и другое.

Во-первых, больше всего погибших на войне против Украины именно из национальных республик России – Бурятии, Дагестана, Тивы (родина министра иностранных дел России Сергея Шойгу) и других. Однако далеко не это повод для местного населения, чтобы протестовать. Куда больше мусульманский регион волнуют вымышленные евреи, которые вроде бы прилетели из Израиля в республику.

Во-вторых, события в Махачкале показали, что безоружная толпа может легко захватить аэропорт – стратегический объект – с криками "Аллаху Акбар". Хотя российская пропаганда и разгоняет тезис, что в тот вечер руководства республики не было на месте, чем и воспользовались внешние враги России, горькая правда для Москвы в том, что в отличие от "вагнеровцев" в июне эти даже не имели легкого оружия, уже не говоря о БТРах и т.д.

Лишь ближе к обеду понедельника, 30 октября, Кремль очнулся. Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "события в Махачкале являются результатом вмешательства снаружи, учитывая информационное влияние". Также в понедельник вечером, 30 октября, Путин должен заслушать премьера Мишустина, Лаврова, замсекретаря Рабеза Медведева и руководителей всех силовых структур. Однако уже сейчас на центральном уровне все это кажется как попытка иностранных спецслужб расшатать ситуацию внутри страны, используя религиозный фактор. Конечно с информационной точки зрения – это проще, чем честно признать, что все это стало возможным из-за давнего культивирования антисемитизма в России и солидаризации с террористической ХАМАС.

Интересно также, что до сих пор молчит и глава Чечни Рамзан Кадыров, позиционирующий себя главным мусульманином России. Дело в том, что последние решения Путина, как передача Кадырову тяжелого вооружения и средств ПВО, ранее бывших у "Вагнера", свидетельствуют о дальнейшем укреплении связей Путина с Кадыровым. Особенно на фоне скандального инцидента с 15-летним сыном Кадырова Адамом. ТСН.ua писал, как сам глава Чечни опубликовал видео, на котором Адам бьет обвиняемого в сожжении Корана, 19-летнего уроженца оккупированного Крыма Никиту Журавеля. "Дон-дон" заявил, что гордится поступком сына, хотя не всеми в Москве это было воспринято хорошо, как и то, что главы Татарстана и Карачаево-Черкесии наградили после этого Адама Кадырова за развитие межэтнического и межрегионального единства и укрепление традиционных исламских ценностей.

Однако, по данным американского института изучения войны (ISW), самому Кадырову все сложнее удерживать баланс между привлекательностью для мусульманских избирателей и сохранением благосклонности Кремля. Также по информации ISW возмущение российских ультранационалистов вызвало решение Кадырова сформировать добровольческий батальон "Шейх Мансур". Дело в том, что Шейх Мансур был чеченским борцом 18-го века, выступавшим против оккупации Чечни Российской империей.

Как видим, именно поэтому события на Кавказе еще далеки от завершения и не ограничатся исключительно погромами в аэропорту Махачкалы, пока идет активная военная операция Израиля против террористического ХАМАСа. Особенно это опасно Путину накануне его президентских "выборов" 17 марта 2024 года. Лишние беспорядки в национальных республиках отнюдь не в его интересах. Поэтому Кремль будет еще больше закручивать гайки, используя силовой блок.