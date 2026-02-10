Джеффри Эпштейн - американский финансист, обвиняемый в сексуальных преступлениях

Реклама

Интернет взорвался: официально опубликованы «файлы Эпштейна«. Их уже цитируют как доказательство заговоров, „тайных списков“ и закрытых клубов для элит. Но что это на самом деле? Это не „утечка“ и не хакерский слив. Это официальная публикация: Минюст США выложил более 3 миллионов страниц в рамках выполнения закона о прозрачности в отношении файлов Джеффри Эпштейна — американского финансиста, обвиняемого в сотнях сексуальных преступлений.

Вместе с предыдущими волнами это почти 3,5 миллиона страниц, более 2 000 видео и 180 000 изображений. И когда говорят «файлы Эпштейна», представляется папка с фамилиями. На самом деле это десятки различных типов материалов: следствие, суды, контакты, бронирование, перелеты, письма и черновики.

Об этом говорится в расследовании проекта «Хапуга.ua».

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Грязная игра! УКРАИНА В ФАЙЛАХ ЭПШТЕЙНА: МОДЕЛИ, РЕЙСЫ, НЕРУХОМОСТЬ во Львове — это заставляет задуматься!!!

Что известно о «файлах Эпштейна»

Символом дела стал частный остров Эпштейна — Литл Сейнт Джеймс. В судебных материалах он фигурирует как локация, куда перевозили людей и устраивали вечеринки. По показаниям потерпевших, именно там происходили сексуальные контакты, часть из которых — с несовершеннолетними. Здесь дело перестает быть историей об одном преступнике, ведь Эпштейн годами вращался среди президентов, принцев, миллиардеров и топ-менеджеров Кремниевой долины. И вот среди этого массива вдруг появляется Киев.

Украинский след: модельные агентства Киева и упоминания Маши Манюк

Новые документы показывают другую сторону модельного рынка. В одной из цепочек писем за 2010 год фигурирует коммуникация модельного агента Жан-Люка Брюнеля (которого связывают с рекрутингом моделей для Эпштейна) с руководителем украинского агентства Linea 12 Машей Манюк. В то время она была женой Юрия Громницкого, спикера вице-премьера времен Януковича Бориса Колесникова.

В письмах Киев упоминается как центр рекрутинга, а сообщения содержат циничные характеристики рынка с разделением на «топовые» агентства и так называемые «escort-type» структуры. Как «лучшие в Киеве» названы два агентства — L-Models и Linea 12. Также упоминается база из 400 девушек, которых нужно было «показать» для дальнейшего сотрудничества.

Реклама

Позиции сторон:

Маша Манюк: Публично подтвердила факт профессиональной коммуникации с Брюнелем, однако отметила: «Речь шла об обычном рабочем письме относительно модели и контрактных возможностей, без какого-либо подтекста незаконной деятельности».

Ирина Тимофеева (L-Models): Заявила, что не имеет никакого отношения к эскорту или преступной деятельности в контексте дела Эпштейна.

Вероника Бойд (экс-модель): Сначала утверждала, что Манюк якобы отправляла моделей к Эпштейну, но впоследствии удалила пост и извинилась: «Предыдущие слова базировались на слухах, а не на лично проверенных фактах». Впрочем прислала пост другой женщины — Марии Скритуцкой, также модели, которая описывает подробности своей работы в сфере моделинга.

Пост Марии Скритуцкой / © из соцсетей

Отдельно в документах всплывают подборы перелетов Нью-Йорк-Киев и имя Софии Гирич (вероятно, 27-летняя украинская модель в США). После публикации файлов женщина закрыла свои страницы в соцсетях.

Недвижимость во Львове: зачем Эпштейну понадобился дом в центре города?

В файлах содержится неожиданный фрагмент — обсуждение покупки дома в центре Львова (ул. Бориса Романицкого) в 2017 году. Эпштейн переписывался с украинкой Анастасией Сиро (Сирооченко). Сделку организовали через польские счета, поскольку украинское законодательство имело ограничения для иностранных компаний. Здание оформили на мать Анастасии — Татьяну Сирооченко, которая впоследствии передала его дочери по договору дарения.

Вилла на улице Бориса Романицкого во Львове, упомянутая в файлах Эпштейна

Российский вектор: «медовые ловушки», друг Путина и компромат

География документов широкая: слово «Russia» фигурирует в файлах 5584 раза, Москва — вдвое больше. Большое количество упоминаний касается Владимира Путина. В одном из писем Эпштейн пишет собеседнику о российской визе:

Реклама

«У меня есть друг Путина — спросить его?»

Вероятно, это часть общения с окружением Владислава Доронина, российского бизнесмена. Эпштейну предлагали пентхаус в Москве с видом на Кремль и обсуждали поездку в РФ.

Также зафиксирована коммуникация с постпредом РФ при ООН Виталием Чуркиным. Российский дипломат в ответе благодарит Эпштейна и отзывается о нем как о «наставнике». Эпштейн же отмечал, что сыну Чуркина, Максиму, просто нужно «понять американские бизнес-привычки».

Новые документы лишь усилили версии о том, что Эпштейн мог действовать в интересах российских спецслужб, собирая компромат на влиятельных лиц мира.

Реклама

Отдельно в документах и расследованиях упоминаются контакты Эпштейна с представителями российского экономического блока — в частности переписка с тогдашним заместителем министра экономического развития России Сергеем Беляковым. В материалах говорится об истории возможного шантажа группы бизнесменов «русской девушкой из Москвы».

И именно на этом месте появляется самая громкая версия: сеть Эпштейна могла работать как система сбора сексуального компромата на влиятельных людей — так называемый компромат-подход или «honey-trap» (медовая ловушка). Западные расследователи предполагают, что такая модель могла быть интересной спецсужбам, в частности российским. Эта версия опирается на характер сети контактов, модель рекрутинга молодых женщин и большое количество международных связей.

В одном из обнародованных документов фигурирует утверждение источника ФБР: Эпштейн описывается как распорядитель капитала для Путина. Также в файлах указано, что за месяц до встречи Дональда Трампа с Путиным в Хельсинки (2018 год) Эпштейн пытался передать послание российским дипломатам: «Если вы хотите понять Трампа, поговорите со мной».

С чего все началось?

Несмотря на масштабный «сговор элит», история началась не с миллиардов, а с заявления семьи 14-летней девушки во Флориде. В 2005 году родители подростка обратились в полицию: их дочь сексуально использовал богатый финансист, который платил несовершеннолетним за «массажи».

Реклама

Следователи обнаружили серийную схему: деньги, «массаж», сексуальные действия и просьбы привести других девушек. В 2008 году Эпштейн пошел на сделку со следствием, отсидел короткий срок и продолжил светскую жизнь. Точка была поставлена только в 2019-м, когда его снова арестовали, а затем нашли мертвым в камере. Официальная версия — самоубийство.

Принц Эндрю, Трамп и Билл Гейтс: чьи имена фигурируют в списках

Кто из известных имен оказался под прицелом архива?

Принц Эндрю: Самый громкий кейс. Новые файлы содержат фото и письма, которые поставили брата британского короля в крайне неудобное положение. Результат: потеря королевских обязанностей, титулов и многомиллионная финансовая компенсация потерпевшей без признания вины.

Дональд Трамп: упоминается неоднократно, однако в основном как социальные пересечения 90-х годов или непроверенные сообщения от граждан в сводках ФБР. Трамп заявляет, что разорвал отношения с Эпштейном много лет назад, а ни одна ключевая потерпевшая не выдвигала против него доказанных обвинений.

Билл Гейтс: в массиве есть черновики писем с резкими утверждениями, в том числе об инфекции от «русских девушек». Представитель Гейтса назвал эти упреки полностью ложными.

Даже простое упоминание в файлах имеет мгновенные последствия: в Словакии из-за переписки в массиве в отставку уже подал советник премьера.

Документ — это не приговор

Обнародование 3 миллионов страниц сопровождалось скандалами: из-за ошибок редактирования в архиве могли оказаться чувствительные данные пострадавших, которые позволили бы их опознать.

Реклама

Миллионы страниц и тысячи писем — это еще не приговор. В этом архиве рядом стоят реальные свидетельства, частные письма и непроверенные слухи. Смешать все в один «список виновных» — опасная ошибка. Архив открыл больше вопросов, чем дал ответов. Он показал главное: как близко к большим деньгам годами существовала система эксплуатации и как медленно ее догоняло правосудие.

Главный вопрос сегодня — не кто упомянут в файлах, а кто понесет доказанную ответственность.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Грязная игра! УКРАИНА В ФАЙЛАХ ЭПШТЕЙНА: МОДЕЛИ, РЕЙСЫ, НЕРУХОМОСТЬ во Львове — это заставляет задуматься!!!