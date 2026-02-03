- Дата публикации
Файлы Эпштейна: Клинтон в женском платье на каблуках и пикантная открытка от Трампа — новые подробности
Публикация файлов Эпштейна вызвала эффект цунами. В списках фигурируют Трамп, Клинтон, Гейтс и королевские особы.
Три миллиона так называемых "файлов Эпштейна" обнародовали в США. Департамент юстиции отчитался: дело сделано, все материалы теперь публичны. Однако в Конгрессе сомневаются в полноте отчета и требуют обнародовать остальные документы. Обнародованные материалы уже вызвали эффект цунами: само упоминание в деле Эпштейна разрушает репутации и карьеры. В рассекреченных файлах фигурируют бывшие и действующие президенты, королевские особы, миллиардеры и звезды шоу-бизнеса. Все они были гостями эксцентричных вечеринок Джеффри Эпштейна, где развлечением был секс, в том числе и с несовершеннолетними.
Собственная корреспондентка ТСН в США Ольга Кошеленко разбиралась, кого уже уничтожила причастность к «острову педофилов».
«Черная метка» для элиты
Упоминание в файлах Эпштейна — будто клеймо, которое влиятельные люди получают из своего прошлого. Оно уже стоило титулов и привилегий британскому принцу Эндрю, брату короля Чарльза. В новой порции документов снова появились неоднозначные фото принца с неизвестной женщиной.
Последствия почувствовали и в Европе: в отставку подал советник премьер-министра Словакии Мирослав Лайчак. В рассекреченной переписке он обсуждал с Эпштейном выбор «девушки для игр».
Даже самый богатый человек мира, Илон Маск, вынужден оправдываться из-за электронного письма, где он интересовался «сумасшедшими вечеринками» Эпштейна.
Сообщение Илона Маска в сети X: «Я очень немного переписывался с Эпштейном и отклонял приглашение поехать на его остров. Моя переписка может быть использована для очернения моего имени. Меня волнует только привлечение к ответственности тех, кто совершил серьезные преступления по эксплуатации несовершеннолетних девушек».
Фото в платье и «тайные антибиотики»: под ударом Клинтон и Гейтс
Наибольший удар по репутации получил Билл Клинтон. В материалах дела есть его фото в женском платье на каблуках, а также многочисленные снимки с самим Эпштейном. Экс-президент с женой уже согласились дать показания Конгрессу.
Не менее скандальными выглядят заметки об основателе Microsoft Билле Гейтсе. Согласно файлам, Гейтс якобы подхватил венерическое заболевание от русских девушек на одной из вечеринок и просил Эпштейна достать антибиотик, чтобы тайно подмешать его в еду своей тогдашней жене Мелинде. У Гейтса эти упреки назвали «бредом».
Фактор Трампа: сможет ли президент «выйти сухим из воды»?
Действующий президент Дональд Трамп использует эти факты против своих оппонентов, заявляя, что давно разорвал связи с Эпштейном.
Дональд Трамп, президент США: «К Клинтону и Гейтсу есть немало вопросов, а на меня там нет ничего. Более того, Эпштейн и писатель Майкл Вольф сговаривались против меня, чтобы я проиграл выборы. Я не имел ничего общего с этим парнем».
Однако документы свидетельствуют о другом: в файлах содержатся фото и видео Трампа с Эпштейном, поздравительная открытка от Трампа в форме обнаженного женского тела и даже дружеская переписка Мелании Трамп с Гилейн Максвелл — правой рукой Эпштейна, которая занималась поставками девушек.
Джон Дэй, адвокат: «Все, кто был причастен к Эпштейну, сгорели. Вопрос, Трамп — единственный, кто сможет это пережить? Это захватывающий вопрос, потому что от связи с Эпштейном люди бегут, как вампиры от солнца».
Где исчезли еще 3 миллиона страниц?
Хотя Департамент юстиции обнародовал гигантский объем материалов, демократы в Сенате подозревают Трампа в сокрытии части данных.
Чак Шумер, лидер меньшинства в Сенате: «Они говорят, что собрали 6 миллионов страниц, но публикуют только три. Что произошло с остальными? Обнародован ли каждый документ, в котором упоминается фамилия Трамп? Нам нужны ответы».
Джеффри Эпштейн был не просто сутенером, а успешным финансистом с глубокими связями в политике и разведках разных стран (в частности российской и израильской). Его фигура до сих пор окружена мифами — некоторые даже верят, что его смерть в тюрьме была инсценирована. Сейчас сотни журналистов и аналитиков продолжают изучать опубликованные файлы, обещая новые громкие разоблачения.
