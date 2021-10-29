Федоров объяснил, почему разработчик фейковой "Дії" будет стажироваться в Минцифре

Федоров объяснил, почему разработчик фейковой "Дії" будет стажироваться в Минцифре

"Попробуем помочь ему и таким, как он", — подчеркнул Федоров.

Ведущая Наталья Мосейчук в прямом эфире ток-шоу " Право на владу" прочитала sms-сообщение от министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, в котором он объяснил, почему разработчик фейковой "Дії" будет стажироваться в Минцифре.

"Я увидел в парне потенциал для развития. Он уже достаточно в материале для 21-го года, многое тестировал и разобрался. Попробуем помочь ему и таким, как он", — отметил чиновник.

Напомним, что ранее, в четверг, 28 октября, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров предложил молодому человеку, создавшему фейковое приложение "Дія", поработать в ведомстве над несколькими социальными проектами.

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“Среди первых задач – сделать много разного дизайна социальной рекламы с кампаниями за вакцинацию и против употребления молодежью алкоголя. Планируем потом их запускать. Назначим в Минцифры куратора, который будет контролировать работу. Попробуем направить его возможности в нужное русло», — сообщил министр.

Отдельно Федоров призвал украинцев больше ничего не подделывать, потому что "этот канал попадания в Минцифру больше не работает".

Также секретарь СНБО Алексей Данилов предложил взять к себе в команду разработчика фейковой "Дії".

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