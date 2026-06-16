Федоров откровенно ответил, есть ли конфликт с Сырским

Михаил Федоров / © ТСН

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Министр обороны Украины Михаил Федоров опроверг наличие конфликта с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским, отметив слаженную работу обоих ведомств. По словам главы ведомства, совместные усилия направлены на реализацию трансформаций в силах обороны, разрабатываемых вместе с Генеральным штабом.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в большом эксклюзивном интервью для ТСН в рамках телемарафона «Единые новости».

Как подчеркнул министр, перед интервью состоялось совещание с участием командиров бригад, корпусов и группировок, где обсуждались детали планируемых изменений. Глава Минобороны отметил, что профессиональные отношения между ним и Главкомом остаются рабочими.

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«Он Главком украинской армии, которая борется за независимость других, не может быть отношений. Мы в одной команде, команде Украины, команде президента», — заметил Федоров.

В то же время Михаил Федоров признал, что в процессе принятия решений возникают дискуссии и разногласия во взглядах. В частности, по финансовому и материальному обеспечению военных формирований.

«У нас есть, конечно, разные взгляды на вопросы. Мы можем жестко дискутировать по поводу того или иного решения. Есть вопросы базового уровня. К примеру, мы предложили, что каждая бригада должна получать минимальное обеспечение каждый месяц, но прогнозируемое. А затем по определенному индексу дополнительные получать ресурсы. И мы это согласовываем несколько месяцев. Можно было это согласовать реально через неделю — сто процентов можно было. Соглашаем несколько месяцев, но мы дотачиваем определенные детали. Где-то нам какие-нибудь эмоции могут быть. Мы еще синхронизируемся», — объяснил министр.

Министр обороны добавил, что такие дискуссии естественны для функционирования сложной структуры. Однако приоритетом остается единство для противодействия захватчикам.

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«Но в целом, я думаю, что это нормально для любой сложной структуры. И могу сказать, что мы не дадим россиянам такой подарок — иметь какой-либо конфликт», — резюмировал Михаил Федоров.

Напомним, правительство представило детальный план масштабной военной реформы народным избранникам, предусматривающий повышение зарплаты военным, новые сроки службы, процесс демобилизации.

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