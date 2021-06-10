Федоров рассказал, что в ближайшее время добавят в перечень документов, которые появятся в "Дії"

По словам Федорова, в министерстве пока сфокусированы на услугах, потому что все базовые документы уже отображаются в "Дії".

Вскоре в приложении "Дія" будут отображаться электронные больничные, а также станут доступными свидетельства о браке и разводе.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, говорится 10 июня в сюжете ТСН.19:30.

"Они (электронные больничные — Ред.) появятся. Вообще, все продукты, которые мы запускаем, они будут в "Дії". Поэтому очень скоро тоже появятся", — отметил он.

По словам Федорова, в министерстве пока сфокусированы на услугах, потому что все базовые документы уже отображаются в "Дії".

"Теперь мы сфокусированы, чтобы запустить самые популярные услуги. Недавно мы запустили изменение места регистрации. И наша задача до конца года сделать так, чтобы граждане во всех городах могли пользоваться этой услугой. И это касается и других услуг, которые мы запустили. То есть мы одни запустили, другие дорабатываем и запускаем. Перед нами вызов. Нужно много услуг оцифровывать ", — сказал он.

Сейчас кроме заграничного паспорта, идентификационного кода, удостоверения водителя, регистрации на транспортное средство — свидетельство о рождении ребенка также можно отразить в приложении.

"Еще мы планируем добавить свидетельство о браке и разводе. Мы хотим не создавать новые документы постоянно, а хотим убрать жизненные ситуации, где нужны эти документы, потому что свидетельство о браке — это государственный документ, который затем требует само государство. То есть государство может между собой обмениваться документами ", — отметил министр.

По словам Федорова, в этом есть абсурд ситуации с бумагами, очередями, лишними шагами — потому что государство само у себя требует документы.

Новости Украины: Михаил Федоров рассказал, появятся ли электронные свидетельства о браке и разводе

"Поэтому мы больше сфокусированы на том, чтобы государственные органы между собой обменивались документами онлайн и бегали документы, а не люди", — резюмировал он, напомнив, что уже с 23 августа вступает в силу закон, согласно которому электронные документы полностью приравниваются к бумажным.

Напомним, уже с 17 мая украинцам стали доступны более 30 сервисов в смартфоне. Так, на портале или в приложении "Дія", в частности, можно изменить место регистрации, открыть ЧП, поставить цифровую подпись. О том, как будут работать новые услуги рассказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. ТСН.ua собрал в одном материале все самое главное.

Украина стала первой в мире страной, которая запустила цифровые паспорта и стала четвертой страной в Европе, которая запустила цифровые водительские удостоверения и электронный технический паспорт. Портал "Дія" включает в себя все электронные услуги, которые сегодня существуют в государстве и каждая новая услуга добавляется именно на этот портал.

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