Федоров рассказал, когда в "Дії" появятся справки о ПЦР-тесте и выздоровлении от COVID-19

Федоров рассказал, когда в "Дії" появятся справки о ПЦР-тесте и выздоровлении от COVID-19

Документ будет действовать 90 дней.

Справка о выздоровлении от коронавируса может стать доступной в приложении "дія" уже на этой неделе, как и информация об актуальных ПЦР-тестах.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Справка о выздоровлении будет действовать в течение 90 дней. Впрочем, как считать эти дни — информация отличается. Министерство здравоохранения на прошлой неделе объяснило, что справку могут получить только те, кто поправился уже после запуска этой функции в "Дії".

В свою очередь, министр Федоров говорит: его ведомство предусмотрело то, что справку смогут сгенерировать все, кто выздоровел за последние 90 дней. Впрочем, окончательные детали Минздрава еще согласовывают.

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Чтобы сертификат в "Дії" сформировался, врач должен обязательно внести информацию об выздоровлении пациента в электронную систему здравоохранения. "Если врач внес информацию о том, что человек болел COVID-19, "Дія" видит эту информацию. На основе этого формирует COVID-сертификат. В течение 90 дней он будет действовать. То есть, если человек болел десять дней назад, у него сертификат будет действовать 80 дней", — увидел министр.

Как сообщалось, COVID-сертификат – это защищенный документ в телефоне, на бумаге или на другом носителе, который можно загрузить через Портал электронных услуг "Дія" или в мобильном приложении "Дія". Его можно сформировать после получения одной или двух доз вакцины, поэтому существует: "желтый" СOVID-сертификат и "зеленый" COVID-сертификат.

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