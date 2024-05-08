Фермер подорвался на мине, но продолжил засевать: аграрии рассказали о кровавой цене хлеба из-за войны России

В Украине идет третья посевная в условиях полномасштабной войны. Фермеры вынуждены сталкиваться с постоянными обстрелами, нехваткой кадров, их поля часто заминированы.

Как выживают фермеры – в материале корреспондентки ТСН Мариам Оганнисян.

Фермер из Харьковской области взорвался на мини, но продолжает посевную

В Харьковской области поля плотно заминированы. Местный фермер Олег Гирман говорит, что в прошлом году подорвался на российской мине, когда помогал спасателям разминировать поля.

"Я взял таблички, помогал расставлять, потому что если не ты то никто, если видят, что я не пойду, то никто не пойдет и это будет на годы. Думал, что такого никогда не произойдет. Ведь я уже понимаю и снимал, и видел", - говорит Олег Гирман.

Осколок от мины задел позвоночник мужчины. Будет ли ходить, врачи прогнозов не дают. Но Олег настроен положительно.

"Может там позже немножко поеду в другое государство, как посевная закончится и поеду сделаю обследование, может они еще что-то посоветуют", - говорит фермер.

Пока же у него посевная. На поле, как раньше, не может работать, но рабочий процесс контролирует из машины. Из тысячи арендованных гектаров фермер засевает только сто. Обрабатывают землю там, где уверены, что мин нет.

Трактор сеет подсолнечник на поле, которое в 2022 году было линией фронта. Даже во время активных боевых действий, весенне-полевые работы здесь не прекращались.

"Здесь засевалось даже, когда были боевые действия. Здесь летали ракеты", - говорит фермер.

Посевная в Харьковской области

Виталий Онищук помогает фермеру. Россияне убили маму мужа и племянницу. Работа у здешних фермеров сверхсложная. Мешает работать даже воздушная тревога, которая в регионе звучит постоянно.

"Когда тревога, у нас навигация выключается. Приходится стоять, если 2-3 часа приходится стоять, а за это время 40 гектаров земли можно засеять", - говорит Виталий Онищук, директор агропредприятия.

Виталий Онищук

В Киевской области фермеры вышли на довоенный уровень

Фермер из Киевской области говорит, что практически вышел на довоенный уровень. Проблем с минами на этом поле нет, но не хватает работников.

"С механизаторами, потому что много людей во-первых забирают на фронт потому что как раз там тоже нужны специалисты. И тракторист, и комбайнер, все что едет и большое", - говорит фермер Юрий Павлушко.

Володя на агропредприятии незаменимый кадр. Работа у мужчины круглый год. От военных не прячется. Если позовут, то пойдет.

В Украине и дальше заминированные поля

Фермеры делают акцент на масличных культурах

В этом году украинские фермеры сделали акцент на масличных культурах. Зерновых засеют меньше на 15 процентов. И причина - зерно менее прибыльное.

"Увеличивается площадь культур, которые менее чувствительны к логистике из-за того, что стоимость одной тонны больше, второй фактор в целом масличные культуры в прошлом году показали себя более прибыльными чем зерновые", - объясняет заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Несмотря на войну, украинские сельхозпроизводители делают все возможное, чтобы урожай в этом году был.

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Напомним, фермеры из Николаева рассказали о цене урожая

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