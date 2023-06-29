Фермер с Кировоградщины подарил бойцам уже 18 внедорожников: машины спасли десятки жизней

Фермер из Кировоградщины Алексей Цокалов помогает спецназовцам еще с 2014 года, за это время передал бойцам 18 машин – как собственных, так и восстановленных из состояния металлолома, говорится в ТСН.

33-летний командир проехал пол страны, чтобы обнять фермера за помощь и сразу вернуться на передовую уже со следующим авто от Алексея. Они познакомились 9 лет назад еще в начале российского вторжения. Спецназовцы тогда передвигались по старым грузовикам. Первый внедорожник тогда подарил именно Алексей Цокалов. Машина спасла жизнь 12-ти бойцам, рассказывает командир. "Выдвинулись группой в район, получили информацию, которая была нужна для нашего руководства. Возвращались и попали под огонь противника и спрашивали эвакуацию, не рассчитывали даже на этот автомобиль. А этот автомобиль вывез нас, 12 человек, по очень плохой дороге", — рассказывает Александр.

В общей сложности фермер отдал на передовую 18 автомобилей: сначала это были собственные машины, впоследствии в гараже начал восстанавливать старые внедорожники. "На этих машинах частично ребята не то, что помогают, а выиграют. Так как они мобильны, они могут быстро эвакуировать, задачу выполнить”, — говорит Алексей.

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В настоящее время спецназовцы не вернутся на позиции без новой машины. С запчастями на внедорожник помогали и другие аграрии со всего Бобринца. В гараже у Алексея появился новый автомобиль, который нужно восстанавливать после наезда на мину. “Когда увидел ее сразу, то ребята говорили, что это на списание. Глаза видят, а руки делают. Возможно, она в сутки будет им нужна, а через сутки ее судьба будет незавидна. Но делаешь, для себя обязал определенный”, — убеждает фермер.

Запчасти дорогие, а денег у фермера не так и много – его предприятие мелкое. Поэтому большую надежду мужчина возлагает на новый урожай и деньги от его продаж, чтобы восстановить как можно больше машин для спецназовцев.

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