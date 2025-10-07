Фермер-волонтер: история корейца, который работает в Украине и помогает ВСУ

Григорий Хан.

На Полтавщине живет человек, который не только выращивает овощи, но и заботится о военных. Ежедневно между полями и техникой он находит время и силы для волонтерства. Знакомьтесь — это Григорий Хан.

История фермера с Полтавщины

«Я по национальности кореец. Деды, прадеды проживали на Дальнем Востоке. В 37-х годах произошла массовая депортация корейцев, поволжских немцев, крымских татар, греков, много кого. Как рассказывали дед и бабушка, то их преимущественно в болота вывозили. Несколько вагонов выгружали, и они строили землянки, высушивали болота. Затем в степях, в болотах возникали стихийные хутора уже со временем, и фактически я родился в Узбекистане», — рассказывает Григорий Хан, руководитель СФХ «ХАН» и волонтер.

Григорий мечтал быть военным, но судьба завела в аграрное дело. Мужчина окончил сельскохозяйственный институт в 18 лет. Был главным инженером в Хабаровском крае. Потом — армия. После ранения его комиссовали. В 1985 году он приехал в Украину, к побратимам. Здесь и поселился.

«Во время полномасштабной войны, которая началась в 2022 году, много выехало людей. И члены моей семьи хотели уехать и агитировали меня, а я говорю: „Хотите выезжайте, но я останусь здесь“. Старшая дочь с семьей и младшая сейчас в Киеве, все мы здесь до „победного“. На Полтавщине у меня родились младшая дочь, три внука, сын. Полтавщина — мой второй дом», — делится Григорий Хан, руководитель СФХ «ХАН» и волонтер.

Как война повлияла на бизнес фермера

Настоящее испытание для Григория началось в 2022 году. Полномасштабная война изменила все. До войны на хозяйстве работало 35 человек. Сейчас — вдвое меньше.

Волонтерить Григорий начал еще в 2015-м. С тех пор собирает в своем кабинете коллекцию благодарностей и наград. И эта коллекция действительно впечатляет.

«Первая благодарность от командира батальона Ивана Шаламаги. Самый молодой комбат, комполка и немного еще был в.и.о. комбрига», — рассказывает фермер.

Благодарности, шевроны, боевые знамена — их, кажется, невозможно сосчитать. Григорий Хан говорит: волонтерит не ради отличий. Но военные всегда находят способ поблагодарить."Знаете, подразделений много. Есть благодарности от комбригов, комбатов, а есть просто от ребят. И они для меня все ценны», — отмечает Григорий Хан, руководитель СФХ «ХАН» и волонтер.

С 2022 года он сосредоточился на поставке дронов. Более 2000 БпЛА, сотни поездок и десятки бригад, которым он помогает до сих пор.

«Вижу запросов все больше и больше. Бригад добавляется. И я вижу, или обанкрочусь, или надо открывать счет. В сентябре 2023 года я зарегистрировался и в налоговой, и во всех службах, и это позволяет официально собирать деньги», — говорит он.

Но, признается Григорий, ребята с фронта просят не только оружие, но и вкусности. Сельскохозяйственное фермерское хозяйство «ХАН» — это овощи, зерновые, масличные. Это картофель, капуста, арбузы, перец. А еще — много животных. На территории есть даже фазаны — переселенцы из экопарка «Фельдман», что в Харькове.

Продукция хозяйства отправляется по всей стране: поставляется в Киев, на запад Украины и, конечно, доставляется по Полтавщине. Борщевой набор от Григория Хана ежедневно попадает на столы украинцев. Но, по словам самого агрария, с каждым годом заниматься этим становится все труднее.

«Честно говоря, оно (дело, — Ред.) рискованное. Наш регион уже 5 лет страдает из-за засухи. Осадков не хватает. Пока мы держимся», — говорит он.

Как Райффайзен Банк помогает фермеру

Выходить из сложных ситуаций господину Григорию всегда помогает Райффайзен Банк. Хозяйство сотрудничает с ним еще с 2004 года. Именно благодаря банковскому финансированию удалось модернизировать технику, развить тепличное хозяйство, обеспечить устойчивость бизнеса. И даже в войну банк не остановил кредитование.

«Григорий Сергеевич пользуется всеми банковскими продуктами, но, как и большинство аграриев, предпочитает возобновляемую кредитную линию для агропредприятий. Это очень удобно в период посевной кампании или когда происходит сбор уже урожая использовать средства на текущие нужды. Это и зарплата, и налоги, и средства защиты растений, удобрения. То есть все, что касается начала посевной кампании. Банк предоставляет возможность использовать кредитные средства, а затем за счет урожая их вернуть», — объясняет Светлана Бережинская, руководитель по вопросам продаж и обслуживания ключевых клиентов Бизнес Банкинга центра розничного бизнеса Восточного региона Райффайзен Банка.

Война изменила правила игры для всех. Неопределенность, риски, постоянные вызовы. Но даже в самые сложные времена бизнес должен был работать. Люди нуждались в работе, а страна — в продовольствии.

«Действительно сложно, потому что клиенты не понимали, как это повлияет в принципе на их деятельность, как они будут вести себя, но, как и с этим клиентом, так и с другими, говоря сегодня о Григории Сергеевиче, ни одной просрочки, даже в период военного положения, не было», — говорит Светлана Бережинская.

Григорий делится: за годы работы в аграрной сфере получал немало предложений от других банков. Но неизменно остается с Райфом.

«Работой банка я доволен, работниками, отношением, и менять банк не собираюсь. Хотя есть много предложений перейти в другие банки. Как говорится, коней на переправе не меняют, то и я не собираюсь менять», — отмечает Григорий Хан.

Больше всего Григорий ценит профессионализм — в поле, в бизнесе, на передовой. Он убежден: каждый должен делать то, что умеет лучше всего. И тогда вместе мы сможем больше.

«Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Тем, что у него получается. Чтобы как можно больше помочь ребятам, которые защищают наше государство», — говорит он.

Украинское предпринимательство живет, несмотря на сложные времена люди работают и поддерживают военных.

