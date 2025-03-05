Фермеры на Харьковщине из-за войны осваивают новую специальность: что они рассказали

Украинские фермеры осваивают специальность сапера. Что они об этом рассказали?

На Харьковщине работники сельхозпредприятия уже два года самостоятельно разминируют поля. Они прошли соответствующее обучение, получили сертификаты и теперь возвращают к жизни украинские земли.

Как фермеры осваивают опасную профессию - узнавала корреспондент ТСН Юлия Бойко.

"Мы сейчас находимся возле участка разминирования. Это бывшие сельскохозяйственные угодья, уже нынешние, которые до этого не обрабатывались долгое время. Но после нашего обследования все стало безопасным", - говорит инженер по гуманитарному разминированию Сергей Симоник.

Поле в Харьковской области

До войны Сергей работал продавцом. Теперь - инженер по гуманитарному разминированию. Профессию сменил, чтобы вернуть жизнь на заминированные оккупантами поля. Команду деминеров из бывших продавцов, водителей, механизаторов собрал харьковский аграрий Андрей Воронкин. Когда в очередной раз техника на поле наткнулась на мину.

"Мы приняли решение, что перед тем, как уже собирать, и перед тем, как сеять, нужно сначала прийти и обеспечить безопасность механизаторам. Было принято решение о создании своей небольшой бригады и минеров для того, чтобы можно было обеспечить работу в поле", - говорит Андрей Воронкин.

За счет предприятия на обучение отправили первых четырех мужчин. Кроме водителя и механизаторов, сапером стал и начальник отдела кадров. Обучение длилось два месяца.

"Это четыре сертификата, которые получили мы первые. Сейчас мы получили сертификат на механическое обследование, на механическое разминирование, и сейчас мы получили сертификат на информацию населения", - говорит Андрей Воронкин.

Андрей Воронкин

Поэтому сейчас разминированием полей занимаются уже три десятка бывших аграриев. Имеют необходимое оборудование и защитное снаряжение. А вместо сапог и специальная обувь.

Силами агропредприятия уже удалось разминировать более 9 тысяч гектаров. Из плодородного чернозема вытащили кучу вражеского железа - от обломочных снарядов до мин-ловушек, и остатков техники оккупантов. Спасатели рады такой помощи. Потому что сейчас заминированной земли так много, что сами не успевают.

Сейчас Харьковщина остается одной из самых заминированных областей Украины. Полное разминирование региона требует значительных инвестиций и главное - времени.

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