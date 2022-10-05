Фермеры получают от государства сотни тысяч гривен на развитие садов и теплиц: как подать заявку

Денежные средства в виде грантов от государства можно получить для высадки сада, ягодника, виноградника или для строительства теплицы. Цель – создание дополнительных рабочих мест во время войны, говорится в ТСН.

В Киевской области фермер Анатолий Соболев выращивает голубику «Чандлер» и другие сорта. Анатолий говорит – это тестовый участок. Весной должен был закладывать основную в 2 гектара. «Я заготовил в конце года торф, щепы, опилки, ну и планировал где-то с марта проводить работы по грядообразованию. И тут пришла война», – рассказывает фермер.

Все, что подготовил Анатолий для выращивания голубики, сгорело в результате боевых действий на Киевщине. И все нужно было покупать заново и вдвое дороже. "Торф до войны где-то стоил 700-750 гривен за куб, сейчас он стоит — 1200-1500", — рассказывает он.

Так что возможность получить грант для развития своего хозяйства была очень кстати, говорит фермер. «Мы подали заявку, но я не очень рассчитывал на это. Хозяйство небольшое. Но подготовили проект, подготовили смету, все прописали», – говорит он.

Анатолий признается, если бы раньше не работал в финансовом секторе. Оформить заявку и проект было бы сложновато.

Грант на садоводство – это софинансирование – 70% – государственные средства, 30 – фермера. Чтобы получить грант нужно быть собственником земельного участка или иметь его в аренде не менее чем на 25 лет.

Грант дают на площадь от 1 гектара до 25 гектаров максимум. Сумма зависит от культуры, которую вы выращиваете.

Голубика, черника, груша и яблоня – 400 тысяч гривен на гектар.

Черешня – 350 тыс. грн

Орехи, виноград, ежевика – 225 тыс. грн

Малина 190 тыс.грн

Слива, вишня, абрикос – по 140 тысяч гривен за гектар.

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Грантовые средства можно израсходовать на посадочный материал, систему полива, удобрения, материалы, необходимое оборудование. «Через приложение "Дія" подается заявка, к ней прикрепляется в ПДФ-формате проект на высадку насаждений или на строительство теплицы», — рассказывает директор департамента аграрного развития минагрополитики Игорь Виштак.

Подано 112 заявлений, из них 79 проектов согласовано, 33 отказали. «Зачастую это проекты, которые не отвечают требованиям, которые прописаны в порядке. К примеру, в заявке указано, что теплица там 2 гектара, а она значительно меньше. Если это высадка сада, то сад должен быть взорван по нормальным новейшим технологиям, и эти требования предусмотрены приложениями к порядку», — добавляет Игорь Виштак.

Всю информацию, как должны быть составлены документы, можно посмотреть на сайте Минагрополитики, в разделе «Предоставление грантов на сады и теплицы». Если есть несоответствие заявки и проекта, то в гранте отказывают. Впрочем, можно переработать и подать заявку повторно.

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