Фермеры, приютившие несколько сотен эвакуированных животных, едва не погибли с ним под обстрелами

На ферму на Днепропетровщине прилетела российская ракета. Вражеский калибр упал посреди отряда и хоть сам не разорвался, спровоцировал пожар, в котором погибли несколько животных и сгорели стройматериалы и корма. Однако, несмотря на это владельцы фермы считают, что им повезло, говорится в ТСН.

Анатолий Пилипенко помнит ту страшную ночь до мелочей. Взрывы начали раздаваться в два часа. «Летела ракета, она приземлилась здесь. Начало выливаться топливо, которое начало гореть там и сжигать все на своем пути», — вспоминает мужчина.

Анатолий с женой спустили детей в подвал, а когда выбежали посмотреть, что с животными, увидели страшное зарево. «В тот момент казалось, что это конец – это ад. Пылало все, потому что упало в разных местах. Животные по всей территории», – описывает Анатолий.

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Они бросились на спасение, на помощь пришли соседи. Закалкой у спасли большинство животных. Но несколько козочек и кроликов погибли. Серьезное ранение получил и 30-летний конь Вегас из Харьковской области. Его эвакуировали, но из-под обстрелов, но защитить не смогли – в глаза попал осколок.

Свою ферму супруги в шутку называют «Новым ковчегом». С начала полномасштабной войны здесь приютили почти 300 животных. Среди спасенных мулы, лошади, пони, козы, овцы и даже маленькая лань.

До войны ферма зарабатывала экскурсиями и изготовлением сыров, но после того, как приняли столько животных — выживать стало сложно. Когда утром владельцы взглянули на убытки, охватило отчаяние. Ракета уничтожила все заготовленное для строительства зимних вольеров. На помощь пришли неравнодушные и за одну ночь собрали столько денег, что теплых вольеров можно будет вдвое больше. «Это не о ферме, не о нас, это о каких-то супер сильных украинцах. Мы стояли и плакали, стояли и плакали, мы были в шоке от того, что здесь происходило», — говорит владелица фермы Евгения Молчанова.

Супруги убеждены, что судьба уберегла их, чтобы они спасли как можно больше животных. Так что останавливаться не собираются.

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