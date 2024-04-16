Ferrari, Lamborghini и релакс на островах: как молодые "мажоры" отдыхают в разгар войны и мобилизации

"Какая война? Давай на острова!" Так можно описать жизнь известного столичного миллионера и блоггера 25-летнего Александра Слобоженко. Пока в стране не утихает война, идет мобилизация, богачи отдыхают, уехали в отпуск и ни в чем себе не отказывают.

О "очень уставших" от войны рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Шикарный отдых киевского миллионера

Чартер, Ferrari, две Lamborghini, несколько топовых BMW и съемки из вертолета. Прыжки с парашютом в Швейцарии, день рождения на Ибице, а также Венеция, озеро Комо, Доломитовые Альпы в Италии.

@alex7777_td ♬ Greedy (Slowed + Reverb) — Это явно, что вы бросили меня, я хотел бы побывать — 3slow2 Как выехали за границу? И это лишь краткое изложение точек из одного отпуска 25-летнего столичного миллионера Александра Слобоженко и небольшой компании киевских молодых людей, чем они любят похвастаться в своих соцсетях и речь совсем сейчас даже не о том, что эти ребята или там уставшие от войны, и даже не о том, что они покупают авто за миллионы или тратят столько же на поездки. Они зарабатывают, они и тратят, все правильно. Момент в том, что это во время войны, и более того, во время всеобщей мобилизации. А как эти молодые люди уезжают за границу? Но время такое, что ничего не скрыть. На лакшере отпуска столичного блоггера обратил внимание журналист Украинской правды Михаил Ткач, он и узнал, как Слобоженко и его компании удалось уехать из страны. "Из четырех молодых людей призывного возраста на этом фото из итальянских Альп, по информации источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, трое – непригодны для военной службы и, соответственно, сняты с военного учета, а четвертый выехал с помощью волонтерской системы "Путь". Мобилизационный возраст И проблема в том, что это далеко не первый случай. Вы можете сказать, что мобилизационный возраст тогда еще был от 27 лет, все оно так и есть, но запрет на выезд за границу мужчинам был уже от 18 до 60 лет. Хотя и Украину, Александр говорит, тоже любит. О чем делится в Instagram. View this post on Instagram Posted by ALEX SLOBOZHENKO (@alex_slobozhenko)

"Сколько я видел разных стран мира, но каждый раз убеждаюсь в том, что красивее и душевнее места, чем Украины просто не существует. Особенно это осознал после начала полномасштабной войны. Наша природа, наши люди, наше единство, наша Родина — то, что имеем" ценить, беречь, поддерживать."

Помощь ВСУ и непригодность к службе

"И он поддерживает, об этом тоже нельзя не сказать, с последнего 200 дронов за 100 тысяч долларов. И все это хорошо, есть за что поблагодарить, но интересно, куда девается любовь к Родине в момент пересечения границы и явно не для волонтерской деятельности ", – говорится в репортаже.

Как удалось выяснить журналистам, Слобоженко, как и несколько его друзей, непригодны к военной службе и соответственно, исключены из военного учета, а все из-за… серьезных проблем со здоровьем, хотя господину Александру так и не скажешь.

Гонки по столице, и во время войны тоже, регулярное посещение зала и так далее. Впрочем, справка существует, журналист Украинской правды Михаил Ткач отметил, что документ находится в распоряжении редакции и датирован он октябрем 2022 года. Но, конечно, все возможно. А может, за границу ездят на оздоровление эти ребята, кто знает. Ткач обратил на себя внимание и других членов курортной компании.

Среди киевских отдыхающих: двое из этого фото Герасименко Вадим и Бершадский Артур – тоже непригодны, обоим по 33, другой, что справа, типа волонтер, 31-летний Роман Дзюбенко выезжает по системе путь по волонтерским делам, но то путает самолеты, то ли что, и волонтер… на островах. Путешествует со Слобоженко и вот этот парень, его зовут Ростислав Потапенко, он бизнесмен и здесь еще интереснее, по информации собеседников Украинской правды, этот паренек выезжает с помощью специальных писем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

То, что эти ребята имеют большие возможности, говорит Ткач, он не сомневается, потому что по нескольким совпадениям, Ткача то авто сбивает, то обыски происходят, то еще какие-то интересные моменты. И все это произошло, когда журналист выпустил материал под названием "Форсаж во время войны", несколько вышеназванных ребят уже фигурировали.

После этой публикации по стечению обстоятельств мой телефон поставили на автодозвон из России. Параллельно я получал сотни смс с кодами регистрации повсюду, где только можно зарегистрироваться. К водителю нашей команды по стечению обстоятельств домой вечером пришли полицейские, через несколько дней меня сбила машина на пешеходном переходе и в тот же день вечером, когда я приехал из больницы копы незаконно и безосновательно провели личный обыск посреди улицы. Поэтому я прекрасно отдаю себе отчет, что ребята, которые летают Киевом на фераре и ламборгини, имеют большие возможности. Однако надеюсь, что эти возможности они потратят на силы обороны.”

И сколько таких ребят еще – вопрос, на который мы наверняка никогда не получим ответ. Ведь все мы помним, сколько раз уже накрывали лояльных чиновников, которые за несколько тысяч долларов подписывали белые билеты, а сколько еще не накрыли.

Тем временем бойцы ВСУ, с 2022-го выполнявшие задачи в районах боевых действий, будут переведены на отдых в рамках плановой ротации.

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