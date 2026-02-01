Февраль готовит экономические "сюрпризы": какими будут цены, зарплаты, пенсии и курс гривны

Эксперты пронозируют дешевый доллар и заморозку зарплат / © ТСН.ua

Тяжелый январь позади, и украинцы с надеждой ждут – что он им принесет февраль, кроме окончания зимы.

Как во втором месяце 2026 года изменятся доходы работников и пенсии, что будет с ценами на самое необходимое, прежде всего, на еду и топливо, сколько будет стоить доллар, читайте в ежемесячном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

как изменятся в феврале зарплаты;

как вырастут пенсии и у кого;

какой будет инфляция и увеличатся или уменьшатся цены на основные продукты питания;

каким будет курс гривны к доллару;

что произойдет с ценами на горючее, стоимость которого входит в стоимость любого товара или услуги.

Наши эксперты: глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский, финансовый аналитик член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин и эксперт по энергетике и топливному рынку Геннадий Рябцев.

Зарплаты: курс на "замерзание"

Средняя зарплата в феврале будет не выше, чем в январе, а возможно и ниже за счет короткого месяца, видит Андрей Забловский.

Если в январе средние заработки должны быть, по его оценке, от 27 до 28 тыс. грн (данные Госстатистики будут позже), то в феврале Андрей Забловский видит их на таком же уровне и даже ниже.

"На среднюю зарплату в феврале будут влиять два противоположных фактора, – говорит Андрей Забловский. – Она будет расти за счет значительного повышения зарплат учителям, врачам и обещанным правительством доплат энергетикам за работу в сверхсложных условиях. А вот в корпоративном секторе средние заработки могут уменьшиться по сравнению с январем. Некоторые крупные предприятия уже отправляются. столько же, как в январе или поменьше”.

Андрей Шевчишин считает, что повышение зарплат всем бюджетникам, особенно врачам и учителям, плюс доплата в 20 тысяч гривен каждому энергетику перевесит заморозку и снижение зарплат в бизнес-структурах. Поэтому, по его мнению, средняя зарплата в феврале может даже вырасти по сравнению с январем примерно на 1000 гривен. Дело в том, что работников бюджетной сферы насчитывается более 2,5 млн человек, это четверть работающих во всех секторах экономики. Из них около миллиона – врачи и учителя, зарплаты которых повысились от 3400 до почти 9000 грн, поэтому арифметически они потянут вверх среднюю зарплату по Украине.

"Также на среднюю зарплату повлияет повышение заработков в легальном IT секторе и в структурах с зарубежным капиталом. Там зарплаты номинированы в валюте, а выплачиваются в гривне, за счет роста курса доллара на 2%, в гривнах выйдет больше”, – уточнил Андрей Шевчишин.

Пенсии: стабильность перед скачком

Главной новостью февраля для пенсионеров станет сообщение Кабмина о том, на сколько процентов будут проиндексированы их пенсии в текущем году. По закону индексация ежегодно происходит с марта, формула расчета такова: 50% темпов роста средней зарплаты за последние три года плюс 50% уровня инфляции за прошлый год. Пока известен только уровень инфляции, по данным Госслужбы статистики, в 2025 году она составила 8%. Это прибавит в коэффициент повышения пенсий 4%. Данные по росту зарплаты еще не обнародованы, по оценкам наших экспертов, они колеблются от 14 до 20%. Это значит, что пенсии могут проиндексироваться оценочно на 11–14%.

Важно понимать, что процент прибавляется не ко всей сумме, которую пенсионер получает на руки (она называется пенсионная выплата), а только к заработанной пенсии. То есть без надбавок за сверхурочный стаж, почетные звания "заслуженный" и "народный", государственные награды (не ведомственные, церковные или общественные организации, – Авт.), надбавок почетным донорам. Поэтому реальная сумма повышения будет меньше 11-14%. Ожидается, что останутся и прошлогодние ограничения: максимальная сумма повышения не может быть больше 1500 грн, а максимальная пенсия после повышения ограничена по-прежнему десятью минимальными – 25950 грн.

Напомним, что в феврале продолжат действовать две постоянные нормы. Первая – получат право на повышение пенсий лицам, которым исполнится 65, 70, 75 и 80 и более лет. Неработающие 65-летние пенсионеры при наличии у мужчин 35-летнего страхового стажа, у женщин 30-летнего стажа по закону имеют право на пенсию в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. Это 3458,8 грн., если пенсия выше, то надбавки, очевидно, не будет.

Вторая постоянно действующая норма: тем, кому в январе исполнится 70 лет и старше, назначат надбавки к пенсии независимо от ее размера со дня, следующего за днем рождения. Это плюс 300 грн тем, кому 70–74 года, 450 грн тем, кому 75–79 лет и 570 грн 80-летним и старше.

Обе надбавки прилагаются автоматически, никуда обращаться не нужно.

Инфляция: что подорожает больше всего

Прогнозы экспертов по росту цен в феврале разнятся.

"Инфляция в феврале будет на уровне января, а в январе она превысит 1%, – прогнозирует Андрей Забловский. – На рост цен в феврале повлияет и девальвация гривны, и так называемая "генераторная наценка". Мой прогноз: инфляция в феврале будет составлять 1–1,1%. Это обусловлено сезонным фактором ростом затрат на энергоносители и логистику".

По оценке эксперта, яйца подорожают на 5%, до 66–70 грн/десяток, хлеб на 1,5–2%, крупы, в том числе гречка, на 5–8%, от 37–38 грн/кг до 40–42 грн. Сливочное масло, сыры могут подорожать в течение февраля на 2–5%. Для сыра средней ценовой категории (350–400 грн/кг) прибавится 7–20 грн. стоимости на килограмме. На 10% за счет логистики и девальвации гривны поднимутся цены на цитрусовые. К примеру, лимоны будут стоить дороже 100 грн/кг.

Андрей Шевчишин, напротив, считает, что инфляция в феврале замедлится, несмотря на девальвацию гривны. Причина – низкая инфляция в 2025 году, в частности, повлиявшая на цены производителей, они выросли незначительно, лишь на 8,2% при годовой инфляции в 8%. А цены производителей определяют стоимость товаров и продуктов в рознице.

"Также не меняются тарифы на природный газ и жилищно-коммунальные услуги, которые составляют значительную часть потребительской корзины, – анализирует Андрей Шевчишин. – Повышать инфляцию цены на продукты питания, горючее, рост стоимости бытовых услуг: это парикмахерские, заведения питания, перевозки и т.д. В итоге рост цен в феврале будет".

Курс валют: дешевый доллар и дорогой евро

В январе доллар "надолг упущенное": курс 43 гривны за единицу, прогнозируемый на конец декабря, был преодолен в первые дни января. Пока официальный курс закрепился в коридоре 43,1–43,4 грн/доллар, а средний наличный курс держится между 43,3 и 43,5 грн/доллар. Для евро соответственно 50,50-51,20 и 51-51,50 грн/евро.

Андрей Забловский подчеркнул, что тренд курса доллара в феврале будет зависеть от двух факторов: политики НБУ и ситуации в энергетике.

"В январе Нацбанк провел контролируемую девальвацию гривны, опустив ее к доллару на 2%, - анализирует Андрей Забловский. - По моему мнению, в феврале курс стабилизируется на нынешнем уровне. Официальный курс будет между 43 и 43,5 грн/доллар, межбанковский - в коридоре 42,8-43,5 43,90 грн. Границы валютных коридоров расширятся, так как будет расти волатильность, то есть быстрая сменность курса за счет повышения в отдельные периоды спроса на валюту со стороны покупателей на межбанке”.

Андрей Шевчишин говорит, что доллар в феврале может подешеветь. Причина – рост на мировом рынке котировок пары доллар/евро, который уже достиг 1,19 доллара за евро, в последний раз так был в июле 2021 года.

"Ожидается, что в связи с замедлением инфляции Нацбанк в конце января снизит учетную ставку по гривне (процент годовых, под который регулятор кредитует комбанки – Авт.) с 15,5% до 15%, – рассуждает Андрей Шевчишин. – Снижение учетной ставки может укрепить гривну к доллару и доллар укрепит доллар к доллару и доллар. 42,5 грн/доллар, межбанковский – 42,5–43 грн, наличный – 42,8–43,3 грн. Курс гривны к евро Нацбанк будет пытаться сдерживать в феврале на уровне 51 грн/евро”.

Горючее: подорожание на две гривны за литр

Цены на горючее в феврале вырастут обязательно, считают эксперты. Главная экономическая причина, по словам Андрея Забловского, – девальвация гривны. В январе гривна подешевела к доллару на 2%, или почти на 1 грн, а оптовые поставки горючего, как известно, контрактуются за несколько недель.

Геннадий Рябцев отметил, что цены на АЗС пошли вверх по окончании "мертвого сезона" в середине января. Главная причина январского подорожания горючего – повышение с начала года акцизов: на 10% на бензин, на 15% на дизельное горючее и почти на 13% на сжиженный автомобильный газ.

"Восходящий тренд продолжится и в феврале, – прогнозирует Геннадий Рябцев. – За январь нефть в мире подорожала на 10% – с 60 до 66 долларов за баррель (за 159 л – Авт.). Эффект подорожания сработает в феврале с учетом времени на переработку сырой нефти. А нефть – это продукт гривны. Одна гривна в курсе доллара – это плюс 80 коп. подорожал на 12%, до 37-38 грн/л".

Это означает, что средняя цена бензина и дизтоплива может превысить 60 грн/л, средняя цена автогаза приблизится к 40 грн/л.