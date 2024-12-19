Жители одной из многоэтажек во Львове угрожают спилить болгаркой пандус для военного. Их якобы не устраивает размер постройки. Более того, во время конфликта соседи кричали о том, что этому мужчине не нужен пандус, потому что у него протезы и бегает на них.

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Лютый скандал во Львове

Эта история просто не укладывается в уме. Речь идет о военнослужащем по имени Сергей Власов. Он сражается с 2014 года. С началом полномасштабного вторжения он снова пошел добровольцем защищать Украину, для этого вернулся из-за границы. Защитник держал оборону на Херсонском, Харьковском направлениях и получил ранения в Донецкой области из-за прилета с FPV-дрона 1 сентября 2023 года. В результате потерял обе ноги. Ему установили протезы, после чего мужчина вернулся на службу.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЛЮТЫЙ СКАНДАЛ ВО ЛЬВОВЕ: на военного на протезах "налетели" соседи!

Об этом говорится в сюжете "Общественного". Из-за того, что постоянно ходить на протезах сложно, военный обратился в Железнодорожную районную администрацию с просьбой установить пандус к подъезду на улице Выговского, где он проживает.

Установку пандуса проверили работники горсовета / Фото: Львовский городской совет

"Нужно ли мне кресло колесное, если я так хорошо здесь сейчас стою? Да, нужно, потому что ноги устают. Люди не понимают, как это тяжело ходить на протезах. И по квартире я перемещаюсь исключительно на колесном кресле, потому что это легче. И мне бы было приятно, если бы я смог уехать из квартиры вот в этот сквер и попить с женой кофе."

Несколько дней назад пандус начали устанавливать – это вызвало негодование среди соседей. По словам военного, он вернулся из своей бригады на реабилитацию. Его начали обвинять в том, что этот пандус слишком велик. К слову, соседи, которых он ни разу не видел. Говорят, что его не видели на колесном кресле. На что военный им ответил — чтобы пользоваться колесным креслом, нужен пандус. Видео спора с соседями сняла супруга Сергея Лилия Власова.

Между тем, в Железнодорожной районной администрации пояснили, что пандус отвечает всем нормам и его установление согласовывали с председателем ОСМД. В ведомстве добавили, что в подъезде, где живет военнослужащий, планируется заменить лифт, чтобы ему было комфортнее им пользоваться.

"Есть разработанные нормы ДБН, есть градус самого пандуса просчитан, который по состоянию на сегодняшний день действует. Стоимость этого пандуса 350 тысяч гривен, он должен иметь соответствующую длину для того, чтобы выдержать все эти нормы, должен иметь передовые платформы, должна иметь соответствующую площадку для выезда на этот пандус, то есть все эти вещи просчитаны."

Скриншот с видео

Реакция мэра

Впоследствии на эту ситуацию отреагировал и мэр города Андрей Садовый. Он сообщил, что 19 декабря уполномоченная по доступности Львовского городского совета выехала на место, где устанавливают пандус для доступности к дому. Ирина Маруняк осмотрела территорию, пообщалась с жителями и ветераном Сергеем. И эта проверка показала, что требования доступности соблюдены.

"Пандус отвечает техническим стандартам и станет важным шагом в создании комфортной среды для всех жильцов этого дома. Если кому-то не нравится пандус, его размер или наличие, рекомендую сесть в колесное кресло и проехаться теми пандусами, которые вы считаете нормальными для себя. На этом конфликт должно быть исчерпано.”

Напомним, ранее в Сети распространили видео соцексперимента, где военный на колесном кресле пытается заехать на тротуар без пандуса. Ролик снимал друг военного, ведь стало интересно — помогут ли ему пешеходы. Что из этого вышло? Итак, какова была реакция людей?

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