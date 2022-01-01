Фейерверки, лазерные шоу и курьезы: как украинцы встретили Новый год

Многие украинцы встречали Новый год на центральных площадях своих городов.

В Украине Новый год праздновали на главных площадях городов с фейерверками, лазерными шоу и шампанским. Не обошлось и без курьезов и драк.

Об этом 1 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Новый год в Киеве

Традиция встречать Новый год под открытым небом в столице закрепилась окончательно и сразу на нескольких площадках, в разных районах Киева, не только у центральной елки, на Софийской площади.

Ночь прошла без происшествий или существенных нарушений. Единичные кражи и два хулиганских поступка, в частности кратковременная потасовка между иностранцами. Утром площади празднований опустели, и чистые как никогда, потому что коммунальные службы работали всю ночь.

Как встретили Новый год в разных городах Украины

Новый год в Днепре

Днепр тоже гулял всю ночь. Жителей города развлекали светомузыкальным фейерверком и лазерным шоу. Рисунки на фоне темного неба под музыку из бывших труб металлургического завода. Эта часть предприятия давно не эксплуатируется, поэтому превратилась в арт-объект. И это шоу стало ярким дополнением к сотням фотозон из иллюминации, которыми в этом году изобилует город.

Курьезом отличился Кривой Рог. Там мужчина в новогоднюю ночь взобрался почти на верхушку городской елки. Которая еще вращалась. Сначала весело махал рукой толпе. А потом понял, что спуститься не может. Люди вызвали спасателей. Однако еще до их приезда отчаяние спустился сам. Его тут же задержала полиция.

Новый год во Львове

Всю ночь было шумно возле главной елки Львова. Из-за пандемии уличных концертов не было, но люди все равно веселились, пили шампанское и угощались едой с рождественской ярмарки. Дождь, который шел весь день, к вечеру стих, поэтому в центре города вышли и местные, и многие туристы из разных городов Украины. И ровно в полночь подарком для них был громкий и яркий салют.

Новый год в Одессе

Одесса встретила Новый год грандиозным фейерверком. В небо запустили две тысячи двадцать две огненные ракеты. С Думской площади у главной елки на них заглядывались более 20 тысяч человек. Танцевали и веселились, несмотря на дождь, который не прекращался до самого утра. Правда, пиротехника в новогоднюю ночь натворила и беды. Нетрезвый мужчина, запуская фейерверк, остался без пальца — из празднований его забрала скорая. А на главной улице города – Дерибасовской неудачный запуск салюта привел к пожару. Остатки пиротехники попали в световую иллюминацию. Огонь быстро потушили, никто не пострадал

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