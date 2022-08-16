Фейгин рассказал, что существенно изменилось в путинском бункере после "хлопка" в Крыму

Фейгин отметил, что в России уже не могут заявлять, что взрывы в Крыму происходят по техническим причинам.

Об этом Фейгин рассказал в интервью ТСН.ua.

"Изменилось многое. В Минобороны были вынуждены признать, что это была диверсия (взрывы на воинской части близ Джанкоя — ред.). Не очень понятно, что они понимают под словом диверсия. Как и в Новофедоровке, это был точечный ракетный удар. знаем, но они знают точно, поскольку и в первом, и во втором случае у них обломки ракеты. Криминалистически установить это нетрудно", — сказал российский оппозиционер.

Фейгин подчеркнул, что, несмотря на угрозы, применить ядерное оружие по Украине, если оно решится ударить по Крыму, в РФ не будут его использовать.

"Шойгу заявил, ядерное оружие в конфликте с Украиной не применится. Почему? Потому что это может быть ответом на угрозу ядерного удара, а поскольку Украина — это безъядерная страна, это уже не первое такое заявление. И Путин даже высказался по этому поводу". "Это уже звучит так аккуратно. Почему это они делают? Пожалуй, потому что в этом вопросе есть очевидный консенсус у ведущих государств, которые дают России понять, что за применение по Украине тактического ядерного вооружения ее ждет ответ. Поэтому никто ради Моски не хочет в это вовлекаться. Ни один из участников ядерного клуба. Ради чего и зачем? Северная Корея не считается, потому что там полный концлагерь", — добавил он.

Фейгин подчеркнул, что РФ не будет применять тактическое ядерное вооружение из-за ответа от других стран и давления от союзников Украины.

"Чтобы не показать свою слабость, они долго возражали о подбитом крейсере "Москва", взрывах в Новофедоровке. Сейчас мы не знаем, что изменилось в публичной позиции. Отрицать такие масштабные и частые взрывы уже невозможно. Отвечать ( за удары по Крыму — ред.) ) с помощью ядерного оружия они не будут, хоть и угрожали.Это все, я хочу подчеркнуть, результат 6-месячного давления на Москву со стороны союзников Украины.Это раз.Может, не союзники, но которые держат нейтралитет, как Китай. хочешь достичь каких-то результатов, оставайся в пределах допустимого способа ведения войны. Не переходи ее, потому что тогда ты потеряешь все. Я думаю, что в Москве с этим согласились", — заметил оппозиционер.

Напомним, утром 16 августа в поселке Азовское в Джанкойском районе оккупированного Крыма раздались взрывы в воинской части российских оккупантов. Все, что известно об "инциденте" в воинской части оккупантов, читайте здесь.

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