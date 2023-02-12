Фейгин спрогнозировал, применит ли РФ ядерное оружие, если Украина получит самолеты: "Запад успокаивает Путина"

Фейгин считает, что Россия и дальше будет угрожать миру ядерным оружием.

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин считает, что Россия не решится на применение ядерного оружия, если Запад передаст Украине современные самолеты.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Запад и раньше, отказываясь передавать Украине ракеты или танки, постоянно заявлял, что мол, они не хотят дразнить Путина. Этот тезис они постоянно озвучивают. Что касается передачи самолетов, они это говорят по инерции, успокаивая Россию. Но дискуссии продолжаются. Я считаю, что самолеты и дальнобойные ракеты — это вопрос времени. Сначала кто-то даст один самолет, посмотрит на реакцию. А потом процесс пойдет. Но Запад таким образом успокаивает РФ, что самолетов не будет, но дискуссии продолжаются. А мы-то не знаем, на каком этапе эти разговоры, а может быть, Байден, который прибудет в Польшу на годовщину войны, объявит о передаче самолетов.Тренд идет в лучшую сторону, а не обратную. И если дадут самолеты, то маловероятно, что это спровоцирует Москву на ядерные удары", – объяснил российский оппозиционер.

Фейгин напомнил, что лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с Байденом открыто заявил, что применение ядерного оружия недопустимо, особенно против неядерного государства, поскольку это противоречит правилам ведения войны.

"Москва может продолжать угрожать, но пока большой угрозы нет", – пояснил правозащитник.

Напомним, после визита президента Зеленского в Британию, премьер-министр страны Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие истребители Лондон может потенциально предоставить Украине.

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