Фейки об Украине и продажные депутаты из ЕС: что известно о скандальных разоблачениях на Западе и при чем здесь Медведчук

Российскую пропагандистскую сеть, которая платила европейским депутатам за продвижение враждебных нарративов, разоблачили бельгийские и чешские спецслужбы. А еще, как выяснилось, именно Кремль стоит за слухами вокруг состояния здоровья британской принцессы Кейт Миддлтон и подрывает помощь Украине в Соединенных Штатах.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Оксаны Ткаченко.

Спецслужбы разоблачили пророссийскую сеть на Западе

Чешская и бельгийская спецслужбы разоблачили целую пророссийскую сеть, которая продвигала кремлевские нарративы на Западе.

В центре московской паутины, как свидетельствует расследование, был пророссийский сайт "Голос Европы". Руководство сети работало с политиками в Польше, Венгрии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах, пытаясь повлиять на летние выборы в Европарламент и подорвать поддержку Украины. В общем заплатили им уже несколько сотен тысяч евро.

Часть наличными во время личных встреч, остальное - с помощью криптовалюты. Сейчас страница вебсайта "Голос Европы" уже заблокирована, а в Твиттере сообщений нет со среды, когда стало известно об их деятельности. А после раскрытия пророссийских сетей чешский премьер Петер Фиала заявил - это только начало процесса.

Какие политики получали деньги от Москвы

Официально имен политиков, которые получали деньги от Москвы, европейские чиновники не называют. Но немецкое издание Der Spiegel пишет - одним из фигурантов дела стал депутат Бундестага от праворадикальной партии "Альтернатива для Германии", который собирался баллотироваться на нынешних выборах в Европарламент - Петр Бистрон.

Немецкие политики брали деньги за пропаганду против Украины

С сетью российской пропаганды связан и его однопартиец Максимилан Кра. Как пишут журналисты - оба лично знакомы с кумом Путина и пророссийским олигархом Виктором Медведчуком.

В 2021 году они приезжали к нему в Киев. Именно Медведчук - подозревает Прага - и организовал скандальную сеть. Его уже внесли в санкционный список как кураторов течения ЕС - вместе с пропагандистом Артемом Марчевским, который руководил скандальным сайтом "Голос Европы".

Сообщение о российской пропаганде

Кремль распространял фейки о королевской семье Британии

Неожиданные выводы относительно активного вмешательства российских агентов влияния стали известны и в Великобритании. Именно Кремль, говорят тамошние специалисты по безопасности, распространял слухи о внезапном исчезновении Кейт Миддлтон, пишет ВВС.

Лишь недавно выяснилось, что у принцессы Уэльской диагностировали рак. Но до этого соцсети заполонила череда конспирологических теорий. Поговаривали, что принцесса то ли сделала пластическую операцию, то ли ей изменил муж - или вообще убил.

Исследователи говорят - атака была скоординирована, анонимные аккаунты, созданные почти одновременно - массово забрасывали инфопространство сплетнями. Однако Кейт - не единственный член королевской семьи, который попал в объектив дезинформаторов. На прошлой неделе по сети начала распространяться новость о внезапной смерти Чарльза Третьего. Британским посольствам пришлось ее опровергать.

Российская пропаганда в США

Тем временем за океаном российская машина пропаганды активно взялась за президентскую гонку Соединенных Штатов. Чтобы взорвать позиции Джо Байдена и всячески продвигать идею сокращения военной помощи Украине и сеять сомнения в единстве НАТО. Такова якобы главная цель Путина.

К кампании пропаганды подключили фейковые аккаунты и ботов. Но больше всего, беспокоятся американские чиновники, что Москва может прибегнуть к технологиям искусственного интеллекта и дипфейкам, чтобы повлиять на мнение до сих пор колеблющихся избирателей, кому отдать предпочтение на волеизъявлении — Дональду Трампу или Джо Байдену.

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