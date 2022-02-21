Фейки, провокации и обстрелы, но без наступления: военные и члены правительства рассказали об обострении на линии разграничения

Фейки, провокации и обстрелы, но без наступления: военные и члены правительства рассказали об обострении на линии разграничения

Россия создает картинку для своих зрителей, поэтому провокаций может быть больше.

Провокация российско-оккупационных войск – вчера был обстрелян оккупированный Луганск. По информации штаба ООС с оккупированной территории, развернув пушки в сторону Луганска. И сейчас российская ФСБ распространяет фейк о якобы попадании снаряда в пункт пересечения на украинско-российской границе. Все это – новый оборот гибридной войны, говорят в украинском правительстве. Создается картинка для зрителей российского телевидения. Штаб ООС сообщает об обострении вдоль всей линии разграничения на востоке Украины. Кроме того, русские боевые корабли вошли в Азовское море. В частности, речь идет о трех больших десантных судах и ракетном катере.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Вспышки на фоне темной ночи – видео публикует штаб ООС с предупреждением, что это российская провокация, вблизи оккупированного Лобачева армия оккупанта развернула пушки в сторону Луганска и плотно бьют по кварталам. В преддверии камеры фиксируют результаты попадания в машину наблюдательной миссии в городе Счастье.

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Главные фальсификации на прошлой неделе – принудительный вывоз населения, который пропагандисты называли эвакуацией, а также включение сирен в оккупированных городах.

«Для постановки фейковых, мосфильмовских дешевых сериальчиков, несколько тысяч человек, полупустых автобусов вывозили, те автобусы курсировали туда и обратно для того, чтобы показать картинку. Ночные клубы продолжали работать в Донецке», – отметил Александр Ткаченко.

Еще одну выдуманную историю российская ФСБ разгоняет прямо сейчас, распространяя видео, где старый развалившийся сарай в кустарниках, они называют пограничным пунктом, в который якобы попал снаряд. «Мы не ведем никаких обстрелов, мы не имеем никакого отношения. Мы предупреждали и сейчас предупреждаем, что они могут фантазировать все, что угодно», — заявил Данилов.

По данным штаба ОС Луганск обстреляли с оккупированной территории | Новости с фронта

В то же время Россия закрывает воздушное пространство, объясняя это учениями, а в Азовское море заходят российские корабли – три больших десантных судна и ракетный катер.

«Движутся корабли в Черном и Азовском морях. Была попытка заблокировать даже весь Азов, а также доступ к нашим портам в Одесской области. Но это им не удалось. Сейчас под предлогом участия в учениях Азовского моря вошли три больших десантных корабля и 5 боевых кораблей и катеров других классов, в том числе один ракетный катер», – сообщил Резников.

Военные уже идентифицировали корабли и некоторое вооружение на них, представляющее серьезную угрозу всему материку. Кроме того, по информации военных экспертов, эта группа кораблей может одновременно десантировать до 3000 военных. Чтобы не допустить этого – военные на побережье в состоянии боевой готовности. Россия уже пытается всячески провоцировать наш военно-морской флот, демнострируя Западу свои вероятные намерения.

А на Приазовье накануне били гаубицы калибром 152 миллиметра, сегодня под утро – минометы 120 калибра. Поля вокруг окопов покрыты сплошными воронками. Бойцы говорят, что таких обстрелов уже не вспоминают.

С полуночи до 7 утра на украинских защитников сбросили более трехсот боеприпасов. Больше всего утром достается Станице Луганской, окрестностям аэропорта и защитникам Мариинки. С утра враг начал бить прямо по мирному тыловому поселку Врубовка — там в прошлый четверг из школы пришлось эвакуировать детей, ныне местные сообщают о выбитых стеклах и разрушениях домов.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций Украина увеличивает количество спасателей ГСЧС вблизи линии разграничения. Количество обстрелов гражданской инфраструктуры возросло до 104 – повреждено уже 44 дома, кроме этого еще и школы, садик, гаражи.

Бухание артиллерии хорошо слышно из окопов близ Попасной, стреляют издалека. Военные делятся, что местные просят не бросать их во что бы то ни стало.

Бойцы успокаивают, обстрелы есть, но наступления нет. За эти 5 дней обострение каждый день количество снарядов измеряется тысячами, но давать равноценный ответ практически невозможно. «В селах стоят и как бы мы ни хотели, там могут быть пострадавшие», — рассказывают бойцы.

Военные говорят, главная задача – вовремя успеть в укрытие.

В Минобороны добавляют, к таким сценариям, которые сейчас воплощает Россия Украина была готова: это маневры вблизи границ по суше и на море, провокации на востоке, кибератаки и фейковые сообщения в российских новостях о действиях украинской армии. Это – новый оборот гибридной войны: Россия создает картинку для своих зрителей, поэтому провокаций может быть больше. Союзники Украины предупреждают, что одно из инсценировок россияне могут использовать для оправдания вторжения в Украину.

А пока в Беларуси отказываются назвать дату возвращения российских войск по учениям в места постоянной дислокации.

О том, что совместные учения "Союзная решительность" — это просто средство взыскать к границе Украины больше войск — западная разведка говорила еще до их начала. Но Россия сначала стояла на том, что 20 февраля, когда учения закончатся, солдаты и техника вернутся домой. Новые спутниковые снимки, сделанные в те же сутки, свидетельствуют об усиленной активности русских войск рядом с нашей северо-восточной границей.

В 35 километрах, а иногда и ближе, разворачивают новые силы — бронетехнику, гаубицы, артиллерию.