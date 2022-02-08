"Фейковая" вакцинация: в Ивано-Франковской области врач заплатит более 42 тыс. грн штрафа

Подозреваемая заключила соглашение со следствием.

В Ивано-Франковской области на 42 500 грн суд оштрафовал заместитель директора одной из больниц. Она внесла в систему ложные сведения о вакцинации пациента.

Об этом говорится в приговоре Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, заместитель директора "Центра первичной медицинской помощи" Рожнятовского районного совета в октябре 2021 года внесла в медицинскую систему ложные данные о прививках пациента вакциной AstraZeneca, хотя тот на самом деле не вакцинировался. Подозреваемая вину признала и заключила соглашение со следствием.

Суд признал врача виновной по ч.1 ст.362 Уголовного кодекса Украины. Ее оштрафовали на 42500 грн. Также она должна оплатить 4118 грн за проведение экспертиз.

Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, в Одессе задержали медработниц, которые выдавали пациентам фальшивые сертификаты вакцинации против COVID-19. Обе женщины работали в одной из городских поликлиник. В настоящее время их отстранили от работы и направили в суд обвинительный акт.

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