"Фейковые" пациенты в Helsi: украинцы массово жалуются на вымышленные визиты к врачам (фото)

Украинцы массово жалуются на то, что в их личных кабинетах Helsi отображаются "фейковые" визиты к врачам и обследования, которых на самом деле не было.

Киевлянка Наталья Макогон рассказала у себя в Facebook, что кто-то записался и прошел консультацию у ее семейного врача от ее имени.

"Попросила у мужа проверить свой кабинет. Оказалось, у него круче — кто-то проходит обследование, потому что стоят записи на флюорографию, анализ крови, травматологу и урологу. И мне эта история не ок", — написала женщина.

Она говорит, что не ожидала, что кто-то может пользоваться ее личным профилем. Ведь Helsi – это система, содержащая личные медицинские данные пациента и информацию о его визитах к врачу.

Оказалось, что таких случаев много. В комментариях к публикации Макогон украинцы пишут, что сталкивались с такой же проблемой.

Украинцы массово жалуются на фейковые визиты к врачам и обследование в Helsi

Украинцы массово жалуются на фейковые визиты к врачам и обследование в Helsi

Украинцы массово жалуются на фейковые визиты к врачам и обследование в Helsi

Пациенты предполагают, что врачи вносят в систему консультации, чтобы получать деньги за людей, которые на самом деле у них не были. Или оформляют дополнительные визиты для выполнения "плана".

Что говорят в Helsi

Евгений Донец, СЕО медицинской информационной системы Helsi рассказал ТСН.ua, что о таких случаях ему, как руководителю, известно. Он пояснил, что за внесение медицинских данных отвечают именно врачи и заведение, в котором они работают.

“Кроме них больше никто не может внести медицинские данные, приемы и т.д. Полечиться вместо кого невозможно просто так: на это нужно согласие врача, чтобы он внес этот прием. А задача Helsi – обеспечить техническую возможность для работы врача и получения медицинских данных пациентами. То есть, Helsi является медицинским провайдером, он не вносит данные в систему. Это делают врачи”, — отметил Донец ТСН.ua.

По его словам, когда пользователь системы находит в своем кабинете некорректные данные – это результат работы прозрачной системы, в которой пациент все контролирует. В случае, если данные отображаются некорректно или внесены ошибочные визиты, нужно обращаться в заведение здравоохранения или в поддержку Helsi, которая все равно обратится в заведение, говорит Донец.

“Говорить об опасности данных неверно. Ибо данные пациентов не скомпрометированы, ведь пациент видит данные, которые внес врач о нем, даже если данные некорректны. Так и должно быть – для того, чтобы пациент мог контролировать ситуацию со своей стороны”, – подчеркнул он.

В приложении Helsi можно настроить push-уведомление, где будут поступать сообщения о планируемом приеме у врача. По словам Донца, также планируется сообщать пациентам о состоявшихся приемах.

“Собственно, каждый день не нужно заходить в приложение и контролировать врачей. Но когда планируете в очередной раз записаться на прием, можно зайти в свою историю, чтобы убедиться, что все корректно. В случае некорректного отражения, следует обратиться в медучреждение, где работает врач, который вносил данные, или к технической поддержке Helsi, которая тоже будет решать вопрос с медучреждением”, — объяснил ТСН.ua СЕО Helsi.

В Минздраве о проблеме тоже знают

Министр здравоохранения Виктор Ляшко о массовых жалобах на "фейковые" консультации врачей в Helsi тоже знает. На встрече с журналистами 8 мая он рассказал, что Helsi – это только медицинская информационная система, интерфейс. Все остальное – это Электронная система здравоохранения, передает "УП. Життя".

“О флуде – количестве посещений, которых де-факто не было – мы их видим. Мы выявляем пациентов, которых приходило в тысячи раз больше обращения, и начинаем реагировать достаточно серьезно", — сказал министр.

По его словам, недавнее постановление Минздрава разблокирует проведение мониторинга для Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) и поможет решить вопрос флуда.

"Они будут в автоматическую базу отшиваться, показывать будет сама система, что Ляшко каждый день приходит на реабилитацию или амбулаторный прием, и если накоплено большое количество таких Ляшко, оно сразу будет показывать, гореть красным. Мы отправляем бригаду, которая будет на месте разбираться, что происходит", — сказал Ляшко.

Министр добавил, что в Минздраве ожидают запуска кабинета пациента. Ляшко говорит, что в ведомстве планировали запустить смс-информирование пациентов о каждом визите к врачу, где будет указано, какую сумму расходов покрыло государство.

"Например, будет уведомление, что вы были у врача и ваш визит компенсирован государством для этого заведения на такую-то сумму средств. Чтобы люди понимали, что каждый визит и каждая услуга в системе здравоохранения через программу медицинских гарантий оплачивается", — объяснил он.

Впрочем, ввести такую услугу достаточно дорого в условиях войны, отметил министр. Ляшко добавил, что есть несколько вариантов, как человек будет получать эти сообщения: в "Діє" или в Helsi.

Злоупотребление со стороны врачей

В Министерстве здравоохранения прокомментировали ТСН.ua, что в процессе работы врачей с системой данные о визитах могут появиться и ошибочно, и могут быть злоупотреблением со стороны врачей. За последнее предусмотрена ответственность.

Со стороны государства осуществляется систематический мониторинг и верификация данных в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ). НСЗУ анализирует каждую запись и благодаря разным алгоритмам мониторинга, в частности автоматическому, выявляет несоответствия и нарушения между диагнозами и процедурами. По статистике, около 10% целевых записей снимаются с оплаты.

"Такими средствами, которые работают на постоянной основе, выявляются случаи внесения недостоверной информации. По результатам чего поставщик медицинских услуг должен вернуть чрезмерно уплаченные средства, а НСЗУ может послать информацию в правоохранительные органы", — отметили ТСН.ua в Минздраве.

В министерстве пояснили, что электронная система здравоохранения двухуровневая и состоит из центральной базы данных (государственный компонент) и медицинских информационных систем (частные компоненты). Helsi – это одна из более 35 таких МИС. Сейчас у многих из них есть кабинет пациента, через который можно записаться на прием к врачу и видеть прошлые визиты, выписанные направления и рецепты.

"Все данные в системе надежно защищены, регулярно проводятся проверки безопасности. Вносить медицинские записи в ЭСОЗ могут исключительно зарегистрированные в системе пользователи — врачи, получившие соответствующие права доступа. Врач вносит данные о визите пациента, состоянии его здоровья и назначении, подтверждая свои действия в системе собственной электронной подписью, а следовательно, несет ответственность за достоверность внесенной информации", — прокомментировали ТСН.ua в Минздраве.

НСЗУ имеет право отказаться от договора с учреждением в одностороннем порядке в случае систематического нарушения поставщиком своих обязанностей по внесению в систему медицинской информации. Также в случае выявленных нарушений осуществляется расследование правоохранительными органами и привлечение к ответственности в судебном порядке.

Если пациент заметил в своем кабинете в МИС информацию о визитах, которых не было, необходимо обратиться:

В медучреждение, где указан визит. Главный врач обязан выяснить, по каким причинам такая запись была внесена и обеспечить ее обозначение в системе как "ложную". К технической поддержке приложения — представители МИС также сконтактируют с заведением для получения разъяснений и корректировки данных в ЭСОЗ. В НСЗУ с официальной жалобой через форму в разделе "Гражданам" на сайте НСЗУ или по телефону 16-77.

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