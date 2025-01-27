Фейковые "выборы" и угрозы в сторону Украины: как Лукашенко в очередной раз провозгласил себя "президентом" Беларуси

Лукашенко похвастался, что Беларусь получит комплекс "Орешник" и пригрозил Польше и Украине. Что он наговорил?

В соседней Беларуси накануне завершилось голосование за президента страны. "Победу" ожидаемо одержал Александр Лукашенко — неизменный за последние три десятилетия. После массовых протестов в 2020 году в Беларуси фактически не осталось его оппонентов. Они либо в экзиле, либо в тюрьме.

Лидеры западного мира называют нынешнее волеизъявление нелегитимным и фиктивным. При этом Венгрия заблокировала совместное заявление с осуждением от ЕС.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Белорусская ЦИК на утро понедельника объявляет результаты вчерашнего "волеизъявления" — выборов президента. Лукашенко — победитель. Ни один из так называемых "конкурентов" не пересек отметку даже в 4 процента.

Сам Лукашенко даже не делал вид, что проводит предвыборную кампанию — говорил, что был слишком занят. Бывший глава совхоза, которому сейчас 70, у власти почти половину своей жизни — его позиции пошатнули разве что антиправительственные протесты 2020 года, в результате которых погибло более 10 человек, более тысячи получили ранения, десятки тысяч оказались в тюрьме, а сотни тысяч выехали из страны, в том числе и признанный на Западе оппозиционный лидер Светлана Тихановская. Ее муж баллотировался в президенты и был заключен в тюрьму.

Сейчас в стране не осталось ни одного политика, который мог бы составить Лукашенко реальную конкуренцию. Поэтому в условиях полного подавления оппозиции и свободы слова, седьмое переизбрание Лукашенко не вызывает никаких дискуссий и даже интереса у белорусов. По крайней мере, на камеры.

Единственное, что хоть как-то выбилось из классического сценария этих выборов — собачка белорусского руководителя, которую он взял с собой на голосование. Пушистый шпиц по имени Умка решил пометить избирательный участок, куда он пришел вместе со своим хозяином.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко / Фото: Associated Press

В соцсетях распространяют кадры с участка с бывшим политзаключенным и редактором издания "Нехта" Романом Протасевичем. Самолет с оппозиционером принудительно приземлили по распоряжению Лукашенко несколько лет назад в воздушном пространстве Беларуси. После пребывания в тюрьме Протасевич поддерживает действующий режим.

За несколько дней до этих "выборов" ряд стран Запада, в том числе и Украина, заявляли, что от этого голосования можно не ждать легитимности. Уже после "волеизъявления" его хотели осудить на уровне ЕС. Но совместное заявление в последний момент, пишет издание "Радио Свобода", заблокировала Венгрия. Вместо этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сделали совместное заявление, где отметили, что не видят оснований для снятия санкций с режима Лукашенко, как из-за политических репрессий, так и из-за помощи России в войне.

Сам Лукашенко уже поспешил заявить, что ему "фиолетово на признание Запада". На пресс-конференции по итогам выборов диктатор не упускает случая побряцать оружием. Рассказывает, что к ним вот-вот должна приехать ракетная система "Орешник", и если Польша захочет захватить запад Украины — должна быть готова, что Беларусь на это отреагирует. А еще выразил желание участвовать в мирных переговорах.

"Мы — сторонники мира в Украине. Надо сейчас все учитывать, в том числе позицию России, без этого не обойтись. У нас есть свои интересы, а у России — тем более", — заявил белорусский диктатор Александр Лукашенко.

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