"Фейс-контроль и дресс-код": в Днепре военного не пустили в ресторан

В ресторан Deep, который находится в центре Днепра, не пустили бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за военной формы, которая якобы не соответствует дресс-коду заведения. Побратим мужчины Евгений Кожирнов выложил в TikTok видео, где рассказывает о неприятном случае в заведении.

"Всем привет. Хочу поделиться впечатлениями. Deep Bar, город Днепр. Знаете, в чем прикол? Нашего побратима в форме не пустили поужинать. Сказали, у них такой дресс-код. В спортивной форме, военной нельзя. Интересно, что вы думаете на этот счет”, — говорит Евгений Кожирнов на видео.

Ролик быстро распространился по соцсетям, собрал более 60 тысяч просмотров и более тысячи комментариев. Многие пользователи возмутились этим случаем и назвали инцидент неуважением к Вооруженным силам Украины.

Приехал после полигона забрать ключи

Военнослужащего, которого не пустили в ресторан зовут Егор, позывной "Yeti". Он служит в 214 отдельном батальоне ВСУ "Опфор" и в составе сводной тактической группы "Адам" уничтожает российских оккупантов. Он рассказал сайту ТСН.ua, что инцидент действительно произошел в заведении Deep Bar в Днепре вечером 26 мая.

"Я немного замаханный после полигона и дел приехал к ребятам — мне нужно было забрать ключи. Ребята пригласили зайти к ним и перекусить. На входе охрана — несколько довольно спортивного вида молодых людей, не пустила, объяснив, что у них фейс-контроль и дресс-код, и я под него не подпадаю, потому что в военной форме. Я спросил могу ли переодеться в шорты? Сказали, что шорты тоже не подходят — надо джинсы. Джинсов у меня не было, как и желания уже посещать это заведение", — прокомментировал сайту ТСН.ua военнослужащий.

По словам Егора, тогда он позвонил побратимам, чтобы они вышли из заведения и передали ему ключи. Мужчина объяснил, что не было времени и желания ссориться с работниками ресторана.

"Ребята не согласились с таким решением администрации, тем более что я хотел что-то просто перекусить. Претензий как таковых у меня нет — есть просто неприятное ощущение, что для определенных лиц форма — до сих пор раздражитель и какой-то показатель неполноценности, или как-то так. Я не воспринимаю, когда по форме пьют алкоголь, особенно в приличных дозах для дальнейшего неприличного поведения. Но тут даже речь не шла про что-то выпить — просто зайти и перекусить. И с этим действительно что-то нужно делать", — рассказал ТСН.ua Егор.

Что говорят в заведении

Администратор заведения, который представился Максимом, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал, что никакого конфликта с мужчиной в форме якобы не было и претензий к ресторану боец ВСУ не имеет. По его словам, военнослужащему ни в чем не отказывали, а мужчина, выложивший видео, был в гражданской одежде и отдыхал в заведении отдельно.

"Мы ни в чем не отказывали военному вообще, никто ни в чем ему не отказывал. Никаких претензий вообще не было к заведению. Он не заходил вниз (наше заведение расположено в подвальном помещении), вниз не заходил даже. У него никаких претензий вообще не было. Он подошел, мы пообщались, он сказал "хорошо", все", — рассказал ТСН.ua администратор.

Он подтвердил, что в заведении действительно существует дресс-код. Согласно внутренним правилам, в ресторан не пускают людей в какой-либо форме и в спортивной одежде, отметил Максим.

"Мы не пускаем в спортивной одежде и не пускаем в форме. В пожарной форме, полицейской, если это не по работе. Да, если нужно зайти по какому-то поводу, по какому-то вопросу — пускаем всех”, — сказал администратор.

Напомним, что против владелицы элитного ресторана в Днепре возбудили уголовное дело. В Сеть попало видео, на котором женщина спорит с представителями ТЦК в помещении заведения. Военные и полицейские посетили ресторан, чтобы проверить документы у мужчин. Однако женщина помешала им.

Читайте также: