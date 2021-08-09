Фигуры из детских площадок у ОП по мотивам произведений Марии Примаченко раскритиковали в Сети

Люди возмущаются особенно "петухом в косоворотке".
У Офиса президента Украины на улице Банковой установили арт-локацию — детская площадка, оформленная по мотивам произведений известной украинской художницы Марии Примаченко. На Банковой обещали, что каждый образ будет «уникальный и прекрасный по-своему».
Об этом говорится в ТСН.12.00.
В то же время в соцсетях уже раскритиковали установленеые фигуры. Люди возмущаются особенно «петухом в косоворотке». Хотя подобное существо есть в подборке всемирно известной украинской художницы под названием «Качур».
Причудливые создания будут иметь каждое свое предназначение — горки, качели, батуты, музыкальные инструменты. Все можно будет испытать уже через несколько дней, а пока продолжаются монтажные работы.