Фигуры из детских площадок у ОП по мотивам произведений Марии Примаченко раскритиковали в Сети

Фигуры из детских площадок у ОП по мотивам произведений Марии Примаченко раскритиковали в Сети

Люди возмущаются особенно "петухом в косоворотке".

У Офиса президента Украины на улице Банковой установили арт-локацию — детская площадка, оформленная по мотивам произведений известной украинской художницы Марии Примаченко. На Банковой обещали, что каждый образ будет «уникальный и прекрасный по-своему».

Об этом говорится в ТСН.12.00.

В то же время в соцсетях уже раскритиковали установленеые фигуры. Люди возмущаются особенно «петухом в косоворотке». Хотя подобное существо есть в подборке всемирно известной украинской художницы под названием «Качур».

Причудливые создания будут иметь каждое свое предназначение — горки, качели, батуты, музыкальные инструменты. Все можно будет испытать уже через несколько дней, а пока продолжаются монтажные работы.

Новости Украины: у Офиса президента обустроили детскую площадку по мотивам произведений Марии Примаченко

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