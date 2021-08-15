Фигуры высшего пилотажа: в Житомир на авиафестиваль слетелось более 500 пилотов

Фигуры высшего пилотажа: в Житомир на авиафестиваль слетелось более 500 пилотов

На местный аэропорт друг за другом слетелись самолеты со всей Украины, Европы и даже Америки.

В Житомире небо просто кипела от количества самолетов и фигур высшего пилотажа. Здесь первый день авиафестиваля Королев Фест. Чем удивляли и от чего захватывало дух, — говорится в сюжете ТСН.19: 30 14 августа.

За штурвалом одного из самолетов — участник сборной Украины по высшему пилотажу Тимур Фаткулин. Выполняет маневры со скоростью 450 км/ч. Любимая фигура чемпиона по воздушной акробатике Тимура Фаткулина — плоский штопор.

В небе над Житомиром грохочет без остановки. Сюда на местный аэропорт друг за другом слетаются самолеты зусиеи Украины, Европы и даже Америки.

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Киевлянин Владимир Васильев вместе с дочкой Василисой прилетели на Королев Фест из Чикаго. Олег Хоруненко прилетел из Риги. Говорит, что здесь, на фестивале не впервые. И каждый раз завидует, что в Украине больше самолетов. Александр прилетел в Житомир из Гамбурга. Самолет арендовал в аэроклубе. А вот проблемы с перелетом были, ему не давали разрешение на вылет в украинском авиапространстве.

Однако несмотря на трудности на фестиваль слетелось более 500 пилотов.

Выступления в воздухе в Житомире можно увидеть еще и 15 августа. Фестиваль продлится два дня.

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