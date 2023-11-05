Фиксированный срок мобилизации вместо "билета в один конец": командир украинских штурмовиков взвесил "за" и "против"

Предложение установить фиксированный срок мобилизации вместо "билета в один конец" в Украине — это палка с двумя концами. Вроде бы и хорошо, что отвоевал определенный срок и можешь демобилизоваться.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал командир штурмового взвода 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины с позывным "Малый".

"А с другой стороны, кто нас заменит? С тем количеством добровольцев, которое приходит на фронт, я сомневаюсь, что кто-то даже сможет заменить нашу бригаду", — говорит военный.

По его словам, уже нет таких очередей в военкоматы и ажиотажа, которые были в начале полномасштабной войны.

“В первые дни у меня даже отец пытался записаться в ряды ВСУ, но его не взяли из-за возраста. Он говорил, что в военкомате безумные очереди стояли несколько дней. Но сейчас проходишь мимо военкомата, там никакой очереди нет, никакого ажиотажа. Люди просто забыли. Понимание, что в стране идет война, отошло на второй план", — считает "Малый".

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео Боец 3 ОШБ "Малый": Люди начали забывать, что идет война! Что значит "устали"?!

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