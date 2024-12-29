"Фиксируем картинку из фильмов Второй мировой": военный шокировал действиями россиян на фронте

Мы не можем утверждать, что мы видели иностранный контингент на Курщине, в частности, военных КНДР. Мы видели поведение противника, которое не характерно для него.

Об этом в интервью ТСН рассказал военный 80-й десантно-штурмовой бригады, инструктор БПЛА Дмитрий Маркус.

"Мы видели, когда вместо каких-то малочисленных штурмов малыми группами или, как мы привыкли видеть, механизированные какие-то штурмы, мы фиксируем картинку из фильмов Второй мировой войны, когда по полю идет десятками пехота и пытается штурмовать наши позиции. Кто эти люди, мы утверждать на 100% не можем, потому что нет документальных подтверждений. Если они у нас появятся, мы сразу, я думаю, об этом сможем говорить", – говорит военный.

По его словам, многие из этой кучи, которая шла в штурм, погибли и отступили.

“Ситуация характерна тем, что они пытаются этой массой заходить, штурмовать позиции, закрепляться где-то, где им это удалось. И их сразу пытаются менять и забирать, если это возможно, двухсотых, трехсотых”, — рассказал Дмитрий Маркус.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Что там КУРЩИНА? Нужна ли еще для переговоров?

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