Филигранная работа Воздушных сил: подробности уничтожения российского десантного корабля "Новочеркасск"

Украинские Воздушные силы филигранно отработали по российскому десантному кораблю Черноморского флота Новочеркасск в оккупированной Феодосии. "Бавовна" в порту испугал рашистов, а военкоры в отчаянии жалуются на беспозвоночность Черноморского флота РФ.

Горячие кадры с места попадания, новейшие данные о блестящей операции украинских ВВС и пылкая реакция рашистов на ”бавовну” — в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Рашистам не скрыться

Им уже негде не спрятаться. Российский флот во временно оккупированном Крыму постепенно весь превращается в груду обгоревшего металла. Такая судьба постигла очередную российскую жестянку — десантный корабль "Новочеркасск" был утоплен прямо на стоянке в Феодосийском порту. Около двух ночи к рашистам прилетели ракеты.

В моем личном рейтинге теперь лидирует БДК "Новочеркасск".

Мне кажется, что из всех русских военных кораблей, он ушел нахуй эпичнее всех! pic.twitter.com/2m26xXfw84 — Коля Остенбакен (кремлёвский темник) (@Ostenbakenn) December 26, 2023

В то время, когда Путин в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» занимается "возрождением" флота, ВСУ решило поздравить его оригинальным способом, потопив большой десантный корабль (БДК) "Новочеркасск", и тем самым добавило еще один подводный объект для… pic.twitter.com/yozqO8aXAJ — Посланник Мира (@ChroniclesofWa1) December 26, 2023

Бомбанул корабль очень сильно. Столб дыма, в ночной тьме напоминавший ядерный гриб, озарил временно оккупированный город. Очевидцы сообщают, что после первого удара Новочеркасск сдетонировал еще раз — похоже, рашисты загрузили его боеприпасами, которые должны были отправить на фронт. Взрыв был очень мощный, но местные, как говорится, не подвели и сняли взрывы. За столь детальное подтверждение успешного поражения им однозначен ругательство.

В Феодосии сначала был пожар (вероятно после атаки), а затем мощная детонация боеприпасов или взрывчатки. В конце видно горящее топливо. Сообщают, что это мог быть БДК "Новочеркасск", который перевозил дроны "Шахед". Учитывая, что их часто запускают именно из Крыма — более чем… pic.twitter.com/opF7DhDpog — IanMatveev (@ian_matveev) December 26, 2023

“Одевайте штаны и “по-домашнему уезжайте” из Крыма. Вы не поверите, но именно так и именно на этот ролик отреагировал командующий воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

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Впоследствии уже в Военно-морских силах похизировались, что теперь Черное и Азовское море полностью зачищено от российского металлолома. Оставшиеся в строю корабли боятся выходить даже из российских портов.

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Отреагировали на яркое событие и в минубивствах РФ. “Бавовну” пришлось признать, а вот его последствия те явно скрывают. По версии рашистов, их корабль получил незначительные повреждения. То же пишут и ручные "русские военкоры". Нормальным людям в это поверить сложно.

Посмотрите на эти утренние кадры Феодосийского портового района, на разбитые витрины магазинов и секущиеся дома прилегающих улиц.

Обстановка в Феодосии после ночной атаки врага

▪️Все СМИ уже опубликовали кадры мощного взрыва, из-за которого в зданиях у порта повылетали окна. Пострадал и вокзал. Глава Крыма ночью сообщили о вражеской атаке и детонации.

▪️"Феодосия, Крым. Удар БПЛА ВСУ по порту. Целили они pic.twitter.com/BFKi56EsKq — Светалина (@yORNjKzE9aarGLY) December 26, 2023

На корабле что-то точно взрывалось и не раз. Детали последствий взрыва рассказал крымский гауляйтер Аксенов.

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Уничтожена по меньшей мере ⅓ экипажа "Новочеркасская"

По данным проукраинского Telegram-канала "Крымский ветер", погибла и по меньшей мере треть экипажа "Новочеркасская". Десантный корабль такого типа способен перевозить до 480 тонн ценного груза, в том числе танки и до 100 моряков.

Так называемые же Z-блоггеры до сих пор в шоке. Те не подбирают слова и уже “грызут” свое командование не столько из-за их некомпетентности, а из-за “аналоговнетности” русского оружия. Даже уже заговорили о "демилитаризации Крыма".

Демилитаризация Крыма успешно продолжается. Опять же становится понятно, что все эти аналоговнетовые С400 – это полное дерьмище. Оборона есть смерть восстания, а тувинский дегенерат зачем-то прекратил массированные ракетные удары по территории хохла. Х*хлы такой жест доброй воли не оценили», — говорится в одном из сообщений.



Есть и те, кто снова рисует новые коричневые линии. Якобы мероприятие снова перешло последнюю границу — безнаказанно приводит украинские ракеты по российскому флоту. Ну а что вам сказать, каждый сам выбирает себе друзей. У нас США и Великобритания, а у вас Беларусь и Бурунди.

"Замануха" для простых россиян

Нашли решисты и чем обрадовать свой плебс. Врут, что сбили 2 украинских тактических бомбардировщика Су-24, из которых наши ВВС обычно и запускают ракеты Storm Shadow и SCALP. Журналисты же предполагают, что Новочеркасск мог стать жирной целью, потому что перевозил ничто иное, как иранские "Шахеды". Впрочем, спикер ВВС Юрий Игнат пока это подтвердить не может.

"Дед Мороз" не доехал?

Уничтожение "Новочеркасска" — очередной удар по враждебной логистике, говорят в ВСУ. По словам спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, оккупанты, похоже, остались без "новогодних подарков".

Следует упомянуть и то, что подловили Новочеркасск не впервые. В марте 22-го его вместе с другим крупным десантным кораблем "Цезарем Куниковым" подвели в Бердянске.

Украинская ПВО на высоте

Успешно отработала ночью и украинская ПВО. По данным Воздушных сил, украинским защитникам удалось отразить очередную массированную атаку "Шахедами". Уничтожены 13 из 19 БПЛА над Херсонщиной, Николаевщиной и Одесщиной. Спасибо нашим бойцам за их мастерство.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДА ЕЩЕ НЕ ВЗРЫВАЛО! Уничтожен русский военный корабель "Новочеркасск", который перевозил "шахеды"!

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