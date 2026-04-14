Финал судебной драмы: мать потратила все 4 млн, которые получала, пока сын был в плену

Шок после плена: боец ВСУ подал в суд на мать, присвоившую почти 4 миллиона его зарплаты / © ТСН

Реклама

Суд, за которым следила вся страна. Военный, вернувшийся из русского плена, судился с матерью, потому что она не возвращала ему выплаты. Впрочем, теперь, по решению Ровенского райсуда, женщина должна отдать сыну почти 3 миллиона 900 тысяч гривен. ТСН следила за этой историей несколько месяцев. 22-летний Дмитрий был в плену почти 3 года. После возвращения и реабилитации узнал, что выплаты за него получала мать, а когда попросил отдать, сказала, что денег уже нет.

После нескольких месяцев заседаний получил решение в свою пользу. Но согласна ли с этим мать — корреспондентка ТСН Анна Махно расскажет.

Главный вопрос, вернет ли женщина почти 4 миллиона гривен, которые получала, пока ее сын был в плену. Людмила не поднимает трубки. На принятие решения судья взял 10 дней и зачитывал его около получаса.

Реклама

Месяцы ожидания и решение, которое называют прецедентным. Ровенский районный суд. Именно здесь рассматривалось дело, за которым следила вся страна. 22-летний военный подал иск на собственную мать, потому что, говорит, она отказалась вернуть деньги, которые получала, пока он был в плену.

«С самого начала мне говорили только одно, что она на это имела право, ты ничего не отсудишь», — говорит Дмитрий.

Сегодня Дмитрий снова на фронте, воюет на Харьковском направлении. Вернулся в службу, пройдя реабилитацию после плена. Говорит, пережив неволю, не мог представить, что придется еще судиться с родной матерью.

Еще до полномасштабной войны Дмитрий подписал контракт с ВСУ. В начале вторжения оборонял Житомирщину, затем Николаевщину и Донбасс. В июне 2022-го попал в плен. В неволе он провел долгие 35 месяцев. В мае 2025-го вернулся домой. Лечение, восстановление и тогда узнал, все время его денежное довольствие от воинской части получала мать.

Реклама

«Бригада предоставила документы, которые они получали по 125 тысяч в месяц моей заработной платы. Впрочем, я спросил, а где средства? Они говорят, что нет. У нас еще сейчас долг по кредиту есть, и мы бы еще хотели тебя попросить, чтобы ты закрыл», — отметил парень

Это его шокировало. Говорит, семья получала эти деньги все время, пока он был в плену. С 2025-го уже половину, потому что внесли изменения. Он еще пытался говорить, ездил домой, говорит, пробовал договориться, а потом сообщения в «Дії», что его выписали из дома. После этого Дмитрий решает, что идет в суд.

«Перед тем, как взяться за это дело, я слушал комментарии многих юристов, я совещался со своими коллегами. И, ну практически все мои коллеги были единодушны относительно того, что эти средства мама не должна возвращать», — отмечает адвокат.

Его адвокат убежден, что эти деньги должны вернуть, ведь это зарплата военнослужащего. Даже если их временно выплачивали семье. И начинаются месяцы судов.

Реклама

В суде адвокат каждый раз повторяла — мать хочет помириться. Сама женщина на суды не являлась, потому что в Польше. Из-за защитницы объясняла — деньги тратила на дом, технику и лечение. И просила отказать в иске. Публично свою позицию не озвучивала ни на камеру, ни по телефону. Передала только письмо через дочь.

«Если сын так решил, я, конечно, буду отдавать эти деньги. Возможно, хотя бы часть средств возьму взаймы. Очень надеюсь, что наш семейный конфликт все-таки разрешится», — сказала женщина.

Дальше уполномочила комментировать своего адвоката. Впоследствии и прозвучало предложение мирового соглашения. Мать готова платить по частям.

«Она предлагала 5 тысяч гривен в месяц и записать меня обратно в дом. Все», — рассказывает боец.

Реклама

Такие условия Дмитрия не устроили. Дальше появляется и другая версия. Якобы полтора миллиона ему уже вернули через сестру.

«Мне ни копейки не возвращали. Это просто замыливание глаз», — заверил военный.

Финальное заседание судебных прений. Одна сторона говорит, что выплаты были законными. Другое, что эти деньги — собственность военного. Судья берет максимальный срок — 10 дней на принятие решения. Документ на 8 страниц. Объявление почти полчаса. И, наконец, иск удовлетворяют частично из-за неточности в расчетах. Сумма меньше на 98 тысяч гривен.

Суд дошел до частичного удовлетворения иска, ну практически иск не удовлетворен полностью, только учитывая, что были арифметические ошибки при подсчете, поэтому сумма иска уменьшена.

Реклама

Дмитрий решением доволен. Сторона матери реагирует сдержанно. Если суд принял такое решение, то есть на то соответствующие основания.

Адвокат Дмитрия упускает, что теперь может возникнуть волна подобных судебных процессов.

«Но я не вижу здесь ничего дурного. Если права военнослужащих были нарушены, они имеют право эти права защитить и требовать возврата своей зарплаты. На мой взгляд, поскольку это едва ли не первое решение в Украине такого рода, так или иначе другие суды, которые будут рассматривать аналогичные споры, на мой взгляд, будут к этому делу прислушиваться», — сказал юрист.

Хотя это и решение районного суда, а на формирование судебной практики могут влиять выводы только Верховного, но его уже называют показательным.

Реклама

На обжалование решения у сторон есть 30 дней, они могут подать жалобу на это решение непосредственно в Ровенский апелляционный суд.

И вот появляется новый поворот. Мать впервые за долгое время выходит на связь с сыном. Случилось это перед оглашением.

Писала, подтверждает Дмитрий, но говорит опять с тем же предложением.

«Давила морально, что она больна и так далее, чтобы просто не отдавать деньги. Все, что она мне факто сказала. Я ей предлагал свои условия, то есть дом мне полностью отдается, а остальные средства, которые мне должны быть, она мне просто отдает. Выплачивает сумму, которую она может в месяц отдавать», — отмечает боец.

Реклама

На эти условия уже не согласны иметь. Адвокат матери не исключает ни мировой, ни апелляции. Наконец становится известно — апелляцию готовят.

«Если бы она хотела, то все же приняла бы это решение суда. Но, как видите, это показывает то, что она просто не хочет отдавать средства», — считает Дмитрий.

Но почему вообще возникла подобная ситуация? Юристы объясняют, что дело в пробелах в законодательстве. Дмитрий во время этих выплат имел статус военнопленного.

«Наверное, логика государства заключалась в том, что у военнослужащих есть семьи, которые находятся на их содержании. Но здесь законодатель не учел, что отношения в этих семьях могут быть разными», — объясняет юрист.

Реклама

До недавнего времени все средства автоматически перечислялись родственникам военных, которые находились в плену или считались пропавшими без войска. Но с 2025 правила изменили. Теперь военный может оставить личное распоряжение и сам определять, кому и какой процент должен идти.

Если личного распоряжения нет, то теперь обязательно 50% от общей суммы, это денежное довольствие, дополнительное вознаграждение и прочее, 50% остается на условном, назовем его так, депозитном счете военнослужащего.

Юристы отмечают, что именно такие распоряжения помогут в будущем избежать подобных судебных историй и советуют писать их сразу, как только приходят в армию.

У матери же Дмитрия есть месяц на апелляцию. Дальше дело будет рассматривать уже высшая инстанция. И она решит, поддержать ли позицию военнослужащего, или мать сможет деньги сыну не возвращать.

Реклама

