Финальная ракетная атака-2025 России: куда массированно может нацелиться Путин

Военный обозреватель Александр Коваленко не исключает, что существует риск массированной российской ракетной атаки по Украине во время новогодних праздников.

В канун новогодних праздников или в первой декаде января существует угроза очередного массированного ракетного и комбинированного обстрела Украины, в том числе и Киева — такое свое мнение в комментарии для ТСН.ua выразил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Ответ очень прост — она (ситуация, которая была в такие дни в прошлые новогодние периоды — Ред.) повторится. Россияне будут пытаться максимально повлиять на нашу энергетику», — говорит Коваленко.

По его мнению, россияне в очередной раз могут применить комбинированные удары — «Шахеды» с ракетами.

«Может немного измениться тактика, концентрация ударов. Могут сделать акцент на столице, чтобы максимально погрузить ее в «блекаут». Могут начать концентрированные налеты на отдельно взятые областные центры, чтобы они остались без света как раз в новогодний период. Это вполне возможно. Поэтому могу сказать, что расслабляться не надо — россияне не отказываются от своей цели. Никакие мирные переговоры абсолютно не будут иметь никакого влияния. Следует готовиться к реагированию на сигналы воздушных тревог, заряжать павербанки», — констатирует эксперт.

Обстрел: насколько он может быть масштабен

На этот вопрос Коваленко отвечает так: «Если рассматривать возможный комбинированный удар, то могут применить разные типы. Например, 30-40 ракет Х-101, 20-30 «Калибров», какое-то количество «Кинжалов» и баллистики, авиационные управляемые ракеты типа Х-59, Х-69, не забываем, что у них есть «Искандер-К». Общее количество разных ракет может дотянуть где-то до сотни. Безусловно. Но никогда уже такого не будет, что запустят сотню Х-101. В этом ресурсе россияне ограничены. Они не смогут запустить большое количество „Калибров“. Мы достаточно серьезно «выбили» их флот ракетоносителей. Но при этом оккупанты могут использовать больше баллистики. Ее они продолжают получать от Северной Кореи».

По предположению Коваленко, оккупанты могут усилить удары дронами-камикадзе, чтобы совершить несколько массированных налетов.

«Россияне их накопили. Единственная проблема для россиян на сегодняшний день — им не хватает пусковых площадок, чтобы устроить масштабные налеты», — говорит аналитик.

И продолжает: «Некоторые лидеры общественного мнения говорили о том, что каждую ночь возможен запуск тысячи «Шахедов». Нет, каждую ночь такого не будет хотя бы по той причине, что у россиян нет такого производства. Ежесуточно они производят примерно 100 «Шахедов». Кроме этого, не хватает пусковых площадок. При этом они могут нанести удар «Шахедами» плюс «Пародия», плюс «Гербера» (общее количество всех дронов может дотянуть до 500-600 — Ред.). Надо понимать, что для запуска дрона-«приманки» нужны более простые технические условия. Иногда даже бывает так, что «приманок используют больше, чем Шахедов. Если мы будем готовиться, то у нас, безусловно, есть возможность отбиться».

К этому Коваленко добавляет такое свое мнение в контексте вероятности очередных обстрелов со стороны России: «До тех пор, пока в ЕС есть такие деятели как Фицо и Орбан, будут преграды в передаче Украине замороженных российских активов. К сожалению, в ЕС все решения принимаются при условии полного согласия всех сторон. В демократическом обществе это выглядит шизофренически, нелогично».

Напомним, ранее сообщалось о самой массовой атаке по Одессе. Разрушения произошли в жилых домах, в большей части города отсутствовали свет, тепло и вода.



