Финансирование до 8 миллиардов долларов: Южная Корея предоставит Украине небывалую помощь

Первый транш Украина сможет получить уже через несколько месяцев.

В Южной Корее состоялось подписание предварительного соглашения по финансированию от Фонда Развития Экономического Сотрудничества Республики Корея.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН Яна Слесарчук.

Возможность получения первого транша от EDCF в размере до $300 млн появится уже в 2023 году в течение 3-4 месяцев с момента подписания второго этапа сделки, ожидаемого в месяце от сегодняшнего чрезвычайно важного события.

Следующий транш до $3 млрд станет доступен в 2024 году с постепенным увеличением лимита до $8 млрд по мере наполнения пайплайных проектов. "Также Украина сможет использовать корейские мощности и опыт для послевоенного восстановления разрушенной инфраструктуры, промышленных и гражданских объектов", — отметила вице-премьер-министр Юлия Свириденко.

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В частности, средства будут вовлечены в долгосрочный период под минимальные проценты: срок кредита может составлять до 40 лет под 0,15% годовых с отсрочкой возврата тела кредита на 10 лет. Ссуды будут предоставляться Экспортно-импортным банком Кореи в рамках фонда EDCF.

Напомним, что ПВО от Южной Кореи просила Елена Зеленская, когда накануне встречалась с президентом Юн Сок Йолем, а только что открыла конференцию азиатского лидерства. "Если в доме преступник – не поможет гуманитарная помощь. Убийцу нужно остановить. В случае Херсона – могут помочь системы потиракетной обороны, которые производит ваша страна", – заявила первая леди Украины Елена Зеленская.

В то же время, первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко с чиновниками министерства экономики здесь представляет план развития Украины на переговорах с крупным корейским бизнесом. "Мы привезли к ним конкретные проекты в агропереработке, энергетической сфере, сфере строительства. Дать четкий сигнал, что Украина уже сегодня параллельно с тем, что работает и борется на военном фронте, занимается развитием собственной экономики и строит планы по развитию государства и видит там место для корейского бизнеса", – добавляет Свириденко.

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