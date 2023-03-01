Финансист рассказал, стоит ли ожидать ослабления гривны и повышения курса доллара

Послабления национальной валюты не приходится. Впрочем, как долго гривна будет стабильной, пока спрогнозировать сложно.

Об этом рассказал финансист Сергей Фурса в рамках совместного проекта "Разговоры о важном" "Сніданку з 1+1" и ТСН.ua.

"Пока ожидать каких-либо изменений в сторону ослабления национальной валюты не приходится. В то же время я не могу сейчас прогнозировать, как долго будет продолжаться укрепление гривны. Вряд ли мы сможем увидеть ситуацию, когда курс гривны на кэшевом рынке будет сильнее, чем на межбанковском рынка. Все же официальный курс 36,6 является тем потолком, выше которого гривна не поднимется", — говорит эксперт.

По словам Фурсы, среди украинцев исчезли панические настроения, когда массово скупали валюту. Пока такого нет.

"Мы уже очень давно не наблюдали никаких панических настроений. Люди привыкли к стабильному финансовому положению, более того — каких-то значительных форс-мажоров не происходит", — высказался Фурса.

Напомним, в правительстве был разработан проект постановления, определяющего порядок индексирования пенсий от 1 марта. В ближайшие дни ожидается утверждение постановления Кабмина. Речь идет о пенсиях по возрасту, инвалидности и в связи с потерей кормильца.

Читайте также: