Финансовая грамотность детей: в Украине появился модный образовательный тренд

Что такое криптовалюта и как не стать жертвой мошенников – изучают в одной из киевских школ.

100 тысяч украинцев становятся жертвами финансовых мошенников ежегодно из-за нехватки финансовой грамотности. Украина – на последних местах в мировом рейтинге финпросвета. Необразованность в денежных вопросах начинается с детства и приводит к затруднениям во взрослой жизни — говорят эксперты. С какого возраста следует начинать говорить с детьми о деньгах, и как рано приучать к заработку, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 27 октября 2021 года.

В Украине до сих пор не принято говорить с детьми о деньгах, говорят специалисты, а финансовая неосведомленность сказывается во взрослой жизни.

Только в каждой 10-й школе есть уроки финансовой грамоты, помогающие воспитывать более образованное в денежных механизмах поколение.

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Однако в этом году в Украине в моде новый образовательный тренд – специализированные классы и направления финансовой грамоты в школах.

Что такое криптовалюта и как не стать жертвой мошенников – в киевских школах на уроках одна из популярных тем для старшеклассников. Они решили создать свою виртуальную школьную криптовалюту. Деньги, как образец, отпечатывают на фрезерном станке и ими будут поощрять учебу. Так финграмоту овладеют даже самые маленькие школьники.

Учителя признают — именно за уроки финансовой грамоты чаще всего слышат от учеников спасибо, потому что это о жизни.

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Финансовая грамотность: с какого возраста следует начинать говорить с детьми о деньгах | Новости Украины

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