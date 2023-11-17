Финляндию со стороны России "штурмуют" мигранты: страна ЕС резко ответила

Финляндия готова закрыть еще больше пунктов пропуска на границе с Россией. Уже сегодня ночью четыре пункта пропуска на границе с Россией будут закрыты из-за большого количества искателей убежища, желающих попасть в Финляндию без виз. В Хельсинки подозревают, что это Кремль намеренно дестабилизирует ситуацию.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Оксаны Ткаченко.

Граница Финляндии с Россией - фактическая граница с Евросоюзом и простирается на тысячу 340 километров. За последние недели здесь неожиданно появились около 3 сотен искателей убежища - преимущественно мигранты из Ирака, Йемена, Сомали и Сирии. Все они без документов. Поэтому власти решили позакрывать пункты пропуска.

"Финляндия закрывает свою восточную границу с Россией. Правительство решило полностью закрыть пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией с 18 ноября 2023 года. Любое пересечение не будет разрешено в этих местах", - сказала министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

В Финляндии уверены - это намеренная дестабилизация их страны со стороны Кремля. Такие гибридные атаки мигрантами ранее уже были отработаны в Беларуси при содействии Москвы. Теперь в Хельсинки заявляют, что российские пограничники намеренно пропускают людей без виз, хотя этого раньше не делали и помогают им добраться до границ.

Граница Финляндии и РФ / Фото: Yle

На все обвинения в российском МИД лишь цинично отвечают, что не обязаны заниматься фильтрацией беженцев. Финский премьер Петтери Орпо не скрывает - такого со стороны Кремля ожидали еще с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Закрытие пунктов пропуска не первые ограничительные меры, которые ввела Финляндия против России. За последние два года Хельсинки запретили въезд российским туристам - позволяют только тем, кто имеет вид на жительство или гражданство ЕС и ввели запрет на въезд зарегистрированных в России автомобилей. Эти ограничения будут действовать вплоть до полного прекращения агрессии, а вот пограничные пункты будут оставаться закрытыми по крайней мере до 18 февраля следующего года.

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Напомним, ранее финские власти уже ввели дополнительное ограничительное мероприятие – запретили пересечение границы с Россией на велосипеде. Это произошло потому, что за последние месяцы в Финляндию пыталось попасть рекордно большое количество россиян и граждан третьих стран, не имеющих въездных документов. Они все чаще пытались въехать на велосипедах, поэтому теперь Финляндия принимает меры.

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