Финпомощь для Украины от ЕС: можно ли потратить эти деньги на оборонку и будет ли требовать ЕК отчетность

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис провел много встреч с украинскими чиновниками. Главная тема, которую обсуждали – нынешняя поддержка Евросоюза Украины.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ТСН в эфире телемарафона.

"Сейчас мы вошли в третий год российской агрессии. Но наша решимость поддерживать Украину сильна как никогда. Поэтому сейчас мы продвигаемся вперед с нашей финансовой поддержкой. В этом месяце мы ожидаем 4,5 миллиарда евро выплат. Это первый транш так называемого плана Ukraine Facility (она рассчитана на четыре года и предусматривает выделение 50 млрд евро в виде кредитов, грантов, инвестиций и технической помощи – ред.)", – отметил вице-президент ЕК.

Он добавил, что 33 миллиарда из этого пакета – это ссуды, 17 миллиардов – это гранты. Что касается ссуд, то они преимущественно связаны с покрытием нынешних финансовых потребностей Украины. Грантовая часть ориентирована на инвестиции в восстановление.

"Это общая поддержка украинского бюджета. Украина сама будет решать, как их потратить, ведь столкнулась с серьезным финансовым пробелом в этом году, согласно оценкам МВФ – она превышает 40 миллиардов долларов. Чтобы получить переходное финансирование нет никакой конкретной домашней задачи для Украины. А вот дальнейшие выплаты, будут тесно связаны с имплементацией реформ", — объяснил Валдис Домбровскис.

Он также ответил, будут ли проверять европейские чиновники, как и где потратились эти деньги. По его словам, это существенный вклад со стороны Европейского Союза, поэтому очевидно, что они идут в связи со строгим аудитом, контролем и требованиями.

Напомним, в ОП заявили, что российские активы, замороженные странами Запада за агрессию против Украины, не смогут покрыть все убытки от войны.

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