Финская тайна: самая популярная в мире резиденции Санта Клауса скрывает ядерное бомбоубежище на 3600 человек

Перед вступлением Финляндии в НАТО по полярному кругу проверяют исправность укрытия на случай возможной бомбардировки со стороны России.

Оказывается – жилье любимого детского героя может скрыть у себя не одну тысячу людей, говорится в ТСН.

В рождественскую резиденцию Санта Клауса в Рованиеми ежегодно приезжают около 10 тысяч человек. Теперь после российского вторжения в Украину и будущего вступления Финляндии в НАТО здесь вспомянули о ее двойном назначении. Под домом Санты вот уже 20 лет как есть бомбоубежище.

Пещерные подземные коридоры частично загромождены письмами от ребятишек, искусственными елками, фигурками оленей и другим рождественским инвентарем. Укрытие строилось еще в конце 90-х и было в плане постройки резиденции Санты. С 1940 г. после нападений России это обязательное условие для всех домов в стране. Финны хорошо усвоили исторические уроки.

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«Резиденцию строили в 1997 и 1998 годах. С самого начала она предназначалась как укрытие и как тематический парк. Поэтому здесь приняли все необходимые меры», — рассказывает владелица санта-парка Катя Икахеймо-Ланкинен.

Помещение рассчитано на несколько тысяч человек и способно выдержать не только бомбардировку ракетами, но и химический и даже ядерный удар.

«План состоит в том, что около трех тысяч шестисот человек могут войти сюда, и если потребуется, мы можем оставаться здесь, сколько в этом нуждается ситуация», — отмечает специалист по безопасности Рованиеми Тaпиo Хиэтаганас.

Здесь есть все для автономной жизни на случай войны в первые недели. Отдельная скважина обеспечивает водой, освещение и отопление подключены, есть и даже оборудование для раскапывания в случае завала. Сейчас же проверяют, чтобы было достаточно спальников, аптечек и еды. А еще игрушек, которых у Санты достаточно. Они могут понадобиться для детей, которые будут здесь скрываться. «Когда мы думаем о том, придут ли сюда семьи и будем ли мы здесь длительный период времени, мы должны подумать и о комфорте детей», — добавляет Хиэтаганас.

О укрытии под резиденцией Санты жители Рованиеми знали давно. Сейчас говорят, готовы спускаться туда в любой момент вместе с Сантой, эльфами и оленями. «Что ж, если бы мне пришлось сейчас пойти к укрытию в резиденцию Санты, я мог бы пойти туда с уверенностью, что там есть все для удовлетворения основных потребностей, и даже в столь затруднительной ситуации моя семья была бы в порядке»,- отмечает местный учитель Лари.

Но финны уповают не только на укрытие. После российских зверств в Украине они серьезнее относятся и к воинской части защиты.

"Нам нужно иметь большую и современную армию из-за России, скажем прямо и четко, именно из-за России", — говорят местные.

«Мы здесь немного отдалены от всех, вокруг много леса. Если нужно, можно двигаться в разные стороны, да и конечно военная база рядом. Они нам периодически напоминают о себе. Солдаты ездят по городу, над нами пролетают самолеты. Сейчас это уже не вызывает страха, мы привыкли и, наоборот, чувство безопасности усилилось», — добавляет местная жительница Лаура.

С Россией финны имеют около 1300 км общей границы. В случае повторения украинского сценария хотят быть готовы давать отпор врагу.

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